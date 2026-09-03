Кубок Германии: дубль Гарри Кейна вывел «Баварию» в следующий этап

·24·Спорт
Кубок Германии: дубль Гарри Кейна вывел «Баварию» в следующий этап

В рамках 1-го раунда Кубка Германии мюнхенская «Бавария» гостила у представителя низшей лиги — «Оснабрюка». Несмотря на то, что встреча неожиданно началась с быстрые гола хозяев на 5-й минуте, мюнхенцы продемонстрировали свой класс и за счет волевого камбэка оформили крупную победу со счетом 4:1, пробившись в следующий раунд турнира.

Кратковременная сенсация и мюнхенский натиск: хронология голов

Матч начался с неожиданной атаки представителя низшей лиги и бурных оваций трибун. Однако «Бавария» вскоре полностью взяла игру под свой контроль:

  • 5-я минута: Майснер точно пробил по воротам в составе хозяев, открыв счет и заставив «Баварию» оказаться в роли догоняющих (1:0);

  • 18-я минута: Гарри Кейн воспользовался моментом в штрафной площади и восстановил равновесие (1:1);

  • 24-я минута: Молодой полузащитник Том Бишоф красивым ударом вывел мюнхенского гранда вперед (1:2);

  • 73-я минута: Усилившие давление после перерыва гости: Майкл Олисе увеличил разницу в счете до двух мячей (1:3);

  • 86-я минута: Гарри Кейн хладнокровно реализовал 11-метровый пенальти и оформил дубль в матче (1:4).

Боевой состав и новые лица: заявка на матч

Тренерский штаб «Баварии» предпочёл не рисковать в матче против соперника из низшей лиги и выпустил на поле ряд ключевых звезд. Если в центре обороны надежно действовал тандем Джонатана Та и Ким Мин Джэ, то в атакующем трио Луис Диас, Майкл Олисе и Гарри Кейн оказали серьезное давление на оборону хозяев поля.

Кубок Германии. 1-й раунд

  • «Оснабрюк» — «Бавария» 1:4

  • Голы: Майснер (5) — Кейн (18, 86 пен.), Бишоф (24), Олисе (73).

  • Состав «Баварии»: Урбиг, Станишич, Та, Мин Джэ, Браун (Дэвис, 62), Киммих, Бишоф (Павлович, 80), Олисе, Сайбари (Карл, 62), Луис Диас, Кейн (Лаймер, 87).

Остудив пыл клуба низшей лиги в первые минуты, «Бавария» в классическом стиле одержала крупную победу и в очередной раз доказала, что является серьезным претендентом на главные трофеи во всех турнирах.

Как вы думаете, сможет ли «Бавария» с обновленным составом в этом сезоне положить конец неудачам в национальном кубке и завоевать Кубок Германии? Как долго продлится эта результативность Гарри Кейна? Оставляйте свои мнения в комментариях!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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