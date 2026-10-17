В Турции спасли гражданку Узбекистана, которую 8 лет держали в подвале и заставили родить двоих детей

·1·Общество
В Турции спасли гражданку Узбекистана, которую 8 лет держали в подвале и заставили родить двоих детей

Узбекистанка уехала в Турцию на заработки в качестве няни, однако там ее восемь лет продержали в неволе и принуждали к сексуальной эксплуатации. Когда женщину вернули в Узбекистан, ее вес составлял всего 32 килограмма. Об этом сообщила заместитель директора Центра по борьбе с торговлей людьми Дилфуза Шодиева.

Согласно сообщению, женщина содержалась в подвале в Турции и за это время родила двоих детей. Ее обнаружили в ходе спецоперации, проведенной полицией.

По данным Шодиевой, женщину увезли за границу под предлогом работы няней. В сообщении также отмечается, что ее обманом вывезла собственная родственница, которая впоследствии продала ее.

В настоящее время пострадавшей и ее детям оказывается необходимая помощь. Сообщается, что старший ребенок женщины устроен в детский сад, а ведутся работы по восстановлению документов младшего ребенка.

Дилфуза ШодиеваЦентр по борьбе с торговлей людьмиТурциясексуальная эксплуатация
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

В Кашкадарье судили супругов, пытавшихся продать своего новорожденного ребенка за 12 миллионов сумовВ Кашкадарье судили супругов, пытавшихся продать своего новорожденного ребенка за 12 миллионов сумов9 октября 15:12Скрытый склад: В Долине пресечен незаконный оборот наркотических средствСкрытый склад: В Долине пресечен незаконный оборот наркотических средств4 сентября 15:52В Чирчике спасена женщина, упавшая в канал «Бозсув»В Чирчике спасена женщина, упавшая в канал «Бозсув»29 июня 09:50В Хатырчи трое человек, пытавшихся добыть золото, оказались под завалом землиВ Хатырчи трое человек, пытавшихся добыть золото, оказались под завалом земли7 июля 11:57В Наманганской области спасли ребенка, упавшего в туалетВ Наманганской области спасли ребенка, упавшего в туалет23 мая 15:04После 10 лет ожидания на свет появились тройняшкиПосле 10 лет ожидания на свет появились тройняшки16 июля 16:51
ОбъявленияДля сотрудничества
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Общество новости

Покинул ли МрБеаст Узбекистан после инцидента в Самарканде?
Покинул ли МрБеаст Узбекистан после инцидента в Самарканде?
Директор музея-заповедника наказан за застолье в дворце Худояр-хана
Директор музея-заповедника наказан за застолье в дворце Худояр-хана
Сотрудник ОВД сделал важное заявление по поводу МрБеаст, поездка знаменитого блогера отменена
Сотрудник ОВД сделал важное заявление по поводу МрБеаст, поездка знаменитого блогера отменена
На Чорсу мальчик, певший песни и просивший деньги, был задержан сотрудниками Национальной гвардии
На Чорсу мальчик, певший песни и просивший деньги, был задержан сотрудниками Национальной гвардии
Поисковые мероприятия продолжаются
Поисковые мероприятия продолжаются
В Намангане предоставлены дополнительные данные по делу в отношении 5-летней девочки
В Намангане предоставлены дополнительные данные по делу в отношении 5-летней девочки
75-килограммовый арбуз! Выращенный в Узбекистане гигантский бахчевой плод удивил всех
75-килограммовый арбуз! Выращенный в Узбекистане гигантский бахчевой плод удивил всех
В какие страны можно поехать без визы с паспортом Узбекистана?
В какие страны можно поехать без визы с паспортом Узбекистана?