В Турции спасли гражданку Узбекистана, которую 8 лет держали в подвале и заставили родить двоих детей

Узбекистанка уехала в Турцию на заработки в качестве няни, однако там ее восемь лет продержали в неволе и принуждали к сексуальной эксплуатации. Когда женщину вернули в Узбекистан, ее вес составлял всего 32 килограмма. Об этом сообщила заместитель директора Центра по борьбе с торговлей людьми Дилфуза Шодиева.

Согласно сообщению, женщина содержалась в подвале в Турции и за это время родила двоих детей. Ее обнаружили в ходе спецоперации, проведенной полицией.

По данным Шодиевой, женщину увезли за границу под предлогом работы няней. В сообщении также отмечается, что ее обманом вывезла собственная родственница, которая впоследствии продала ее.

В настоящее время пострадавшей и ее детям оказывается необходимая помощь. Сообщается, что старший ребенок женщины устроен в детский сад, а ведутся работы по восстановлению документов младшего ребенка.