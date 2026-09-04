Скрытый склад: В Долине пресечен незаконный оборот наркотических средств

По всей Ферганской долине проведены масштабные специальные операции против тайной торговли наркотическими и сильнодействующими лекарственными средствами. Сотрудники управлений Службы государственной безопасности по Ферганской и Наманганской областям во взаимодействии с органами внутренних дел и таможни пресекли опасные цепочки в городе Коканде и на межрегиональных направлениях. В ходе оперативных мероприятий из жилищ ранее судимых лиц были изъяты тайные склады лекарств, тяжелые наркотики и специальное оборудование, предназначенное для розничной продажи.

Обыск в Коканде: 782 флакона «Тропикамида», хранившиеся в подвале

В ходе первой оперативной операции, проведенной в городе Коканде, была пресечена преступная деятельность лица, ранее уже нарушавшего закон:

Ранее судимый гражданин: Оперативными сотрудниками было тщательно, в присутствии понятых, осмотрено жилище 44-летнего гражданина, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности;

Тайный запас в подвале: При проверке подвального помещения дома было обнаружено и процессуально оформлено в качестве вещественных доказательств 782 сильнодействующих препарата «Тропикамид», предназначавшихся для незаконного распространения на черном рынке.

Цех по фасовке: 758 граммов гашиша, весы и ножи со следами наркотиков

Очередная операция, осуществленная на территории города, выявила тайную точку, занимавшуюся измельчением и сбытом наркотических веществ:

Крупная партия гашиша: При обыске в жилом доме местного жителя 1975 года рождения было найдено 758 граммов наркотического средства «гашиш», подготовленного к продаже;

Оборудование для розничной торговли: Из жилища изъяты 6 специальных ножей со следами наркотических средств на поверхности, использовавшихся для разделки и фасовки наркотиков, а также 4 малогабаритных электронных веса для измерений.

Контроль и транзитные каналы по направлению «Фергана — Наманган»

В продолжение операции были усилены меры по пресечению межрегиональных каналов наркотрафика:

Заслон на стратегической дороге: Сотрудники Наманганского областного управления СГБ совместно с ОВД и таможенными ведомствами провели оперативные мероприятия по выявлению межрегиональных транзитных каналов и пресечению перемещения криминального груза по автомобильному направлению «Фергана — Наманган»;

Строгое следствие: По всем выявленным фактам в отношении правонарушителей возбуждены уголовные дела, следственные действия по разоблачению других соучастников преступления, поставлявших данные вещества, продолжаются.

Как вы думаете, как следует улучшить связь между общественностью и участковыми инспекторами для своевременного обнаружения и пресечения подобных тайных точек фасовки наркотиков и торговли лекарствами в многоквартирных домах или махаллях? Какие еще жесткие ограничения необходимы против торговли сильнодействующими препаратами? Оставляйте свои мысли в комментариях!