В Яккабаге четверо задержаны по подозрению в изнасиловании девочки-подростка

·6·Общество
В Яккабаге четверо задержаны по подозрению в изнасиловании девочки-подростка

В Яккабагском районе Кашкадарьинской области расследуется уголовное дело о совершении сексуального насилия в отношении несовершеннолетней девочки. По данному факту в процессуальном порядке задержаны четверо лиц в возрасте от 20 до 23 лет.

Пресс-секретарь МВД Шохрух Гиёсов Немолчи.уз в ответ на запрос подтвердил информацию о данном происшествии. Поскольку следствие продолжается, задержанные на данный момент имеют статус подозреваемых, и их вина будет установлена только судом.

Инцидент произошел 7 июня

По предварительным данным, происшествие случилось 7 июня на территории Яккабагского района. В материалах следствия указано, что четверо молодых людей, предположительно, посадили 14-летнюю девочку в автомобиль, отвезли в безлюдное место и совершили в отношении нее сексуальное насилие.

Подробности происшествия не разглашаются в полном объеме в целях защиты прав и неприкосновенности частной жизни несовершеннолетней потерпевшей.

С места происшествия собраны улики

Следственно-оперативная группа органов внутренних дел Яккабагского района осмотрела место происшествия.

В установленном порядке изъяты предметы и другие улики, которые могут иметь значение для следствия. Для объективной правовой оценки ситуации назначено несколько экспертиз:

  • судебно-медицинская экспертиза;

  • биологическая экспертиза;

  • психологическая экспертиза.

Результаты этих исследований будут иметь важное значение для вынесения окончательного заключения по уголовному делу.

Статья уголовного дела была изменена

8 июня по данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам части первой статьи 128 Уголовного кодекса Республики Узбекистан — половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста.

Однако на основании данных, собранных в ходе следствия, правовая квалификация дела была пересмотрена.

29 июня уголовное дело было переквалифицировано по признакам пункта «а» части третьей статьи 118 Уголовного кодекса — насильственное удовлетворение половой потребности в отношении лица, не достигшего восемнадцатилетнего возраста.

Согласно разъяснениям Пленума Верховного суда, статья 128 Уголовного кодекса требует разграничения случаев, когда не применялись насилие или угрозы, от деяний, предусмотренных статьей 118. Поэтому в зависимости от обстоятельств, установленных в ходе следствия, статья уголовного дела может быть изменена.

Задержаны четверо подозреваемых

По данному делу в процессуальном порядке задержаны четверо лиц в возрасте 20, 21, 22 и 23 лет.

Дополнительная официальная информация о том, какая мера пресечения в отношении них избрана и когда дело будет передано в суд, пока не предоставлена.

Уголовное дело взято под контроль Следственным департаментом МВД. Ответственное ведомство заявило, что следственные действия будут проводиться в соответствии с требованиями законодательства, а в отношении лиц, чья вина будет доказана, будут приняты законные меры.

Личные данные ребенка должны быть защищены

Дела, связанные с сексуальным насилием, особенно если потерпевшая является несовершеннолетней, требуют особой ответственности от средств массовой информации и пользователей социальных сетей.

Распространение имени, фотографий, адреса проживания, учебного заведения или сведений о семье, которые могут помочь идентифицировать личность девочки, может нанести дополнительный вред ее психическому состоянию.

В настоящее время следствие продолжается. Полные детали происшествия, окончательная правовая оценка действий подозреваемых и вопрос ответственности станут известны по итогам судебного процесса.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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