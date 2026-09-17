В Намангане задержаны женщины, пытавшиеся отправить двух девушек в проституцию

·46·Общество
В Намангане задержаны женщины, пытавшиеся отправить двух девушек в проституцию

В Узбекистане в рамках борьбы с преступными действиями, направленными на торговлю людьми и отправку молодежи обманным путем за рубеж для сексуальной эксплуатации, было предотвращено очередное громкое преступление. В Наманганской области разоблачены две женщины, которые втерлись в доверие к двум местным девушкам и планировали отправить их в турецкий город Анталью для занятия проституцией. Проживающие в Давлатабадском районе Наманганской области злоумышленницы не только обманули девушек обещаниями легкого заработка и красивой жизни за границей, но и намеревались регулярно отбирать ровно 50 процентов денег, заработанных ими честным (прим. — в контексте бесчестным) трудом в Анталье.

Преступная группа была остановлена в ходе специального оперативного мероприятия, проведенного сотрудниками Службы государственной безопасности (СГБ) и органов внутренних дел на территории Чустского района в момент, когда они везли девушек в сторону столичного аэропорта для отправки рейсом «Ташкент — Анталья». В ходе расследования выяснилось, что одна из подозреваемых ранее была судима именно за такое тяжкое преступление, однако не сделала для себя должных выводов и вновь встала на преступный путь.

Каким обманом преступницы заманили молодых девушек в свои сети, как спецслужбы разоблачили этот канал и какая бдительность необходима, чтобы уберечь женщин от превращения в жертв торговли людьми?

«Дорога к Ташкентскому аэропорту и задержание в Чусте»: Детали оперативного мероприятия

Аспекты успешной операции, проведенной СГБ и органами внутренних дел:

  • Схема вхождения в доверие: Две жительницы Давлатабадского района воспользовались материальными или социальными трудностями девушек из Намангана и пообещали им легкий и большой заработок в Турции;

  • Условие «50-процентной доли»: Согласно материалам следствия, подозреваемые планировали доставить девушек в Анталью и присваивать половину всех доходов, зарабатываемых ими от проституции;

  • Рейд в Чусте: Автомобиль, направлявшийся в сторону столицы для посадки потерпевших на самолет рейса «Ташкент — Анталья», был остановлен силами оперативных служб на территории Чустского района, тем самым преступление было пресечено;

  • Рецидивистка: Выяснилось, что одна из задержанных ранее уже была судима и отбывала наказание за торговлю людьми и аналогичные противоправные действия.

Ловушка торговли людьми: Рабство под маской Антальи

Анализ экспертов и правоохранительных органов по поводу сексуальной эксплуатации за рубежом:

  • Риск изъятия паспортов: Девушки, вывезенные за границу по таким неофициальным и сомнительным каналам, по прибытии в Анталью зачастую лишаются документов и попадают в настоящее долговое рабство;

  • Капкан «задолженности»: Под предлогом расходов на проезд, визу и проживание преступники возлагают на плечи потерпевших искусственные долги и удерживают их под психологическим и физическим давлением;

  • Отсутствие медицинской и личной безопасности: Лица, вовлеченные в незаконную проституцию, не имеют никакой правовой защиты за рубежом и вынуждены жить под угрозой насилия и тяжелых заболеваний.

Правовые последствия и важный урок для общества

Выводы по борьбе с торговлей людьми:

  • Неотвратимое уголовное наказание: В отношении подозреваемых по соответствующим статьям Уголовного кодекса Республики Узбекистан, связанным с торговлей людьми, ожидается назначение длительных сроков лишения свободы;

  • Более суровый приговор за повторное преступление: Повторение данного деяния лицом, ранее имевшим судимость, расценивается судом как основное обстоятельство, отягчающее наказание;

  • Бдительность семьи и махалли: Контроль со стороны близких и активистов махалли играет важную роль в предотвращении попадания молодых женщин на удочку сомнительных «предложений о работе» за рубежом.

Своевременные оперативные меры спецслужб уберегли двух молодых девушек от непоправимой трагедии и оков рабства за рубежом, а также в очередной раз доказали, что любой преступник, занимающийся торговлей людьми, не уйдет от наказания.

А как считаете вы, нужно ли еще больше ужесточить в законодательстве меры наказания в отношении преступников, занимающихся торговлей людьми и обманной отправкой молодых девушек за рубеж, особенно тех, кто ранее был судим и вновь совершил это преступление? Какую разъяснительную работу необходимо усилить, чтобы защитить молодежь от подобных опасных ловушек? Оставляйте свои аналитические мнения в комментариях и делитесь этим важным предупреждающим аналитическим материалом, напрямую касающимся безопасности нашего общества и будущего наших девушек, со всеми своими близкими, членами семьи и друзьями!

Наманганская областьДавлатабадский районТорговля людьмиАнталья
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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