Трагедия с 5-летней девочкой в Намангане: вопрос наказания снова на повестке дня

Тяжкое преступление в отношении 5-летней девочки в Учкурганском районе Наманганской области вызвало широкое обсуждение в обществе. А реакция руководителя Администрации Президента Саиды Мирзиёевой на произошедшее вновь вынесла на повестку дня вопрос об ужесточении ответственности для лиц, совершивших преступления.

Примечательно, что обсуждение не ограничилось лишь ужесточением наказания. Юристы, адвокаты, правозащитники и общественные деятели выдвигают ряд предложений по предотвращению преступлений, обеспечению безопасности детей, заблаговременному выявлению потенциальных преступников и усилению механизмов контроля.

Какую позицию выразила Саида Мирзиёева?

Руководитель Администрации Президента Саида Мирзиёева в своем Telegram-канале прокомментировала трагедию в Учкурганском районе, подчеркнув необходимость максимального ужесточения ответственности за столь ужасные преступления.

Это заявление вызвало широкий резонанс в обществе. В частности, вопрос о его правовой интерпретации активно обсуждался юристами и правозащитниками.

Доктор юридических наук Нодирбек Салаев обратил внимание на правовые основания данной инициативы. По его словам, в Узбекистане имеются предпосылки для совершенствования правовых механизмов усиления наказания за преступления, связанные с половой неприкосновенностью несовершеннолетних.

Салаев привел в качестве примера Государственную программу на 2026 год и Указ Президента за № УП-33 от 3 марта. Он отметил, что на основе этих документов был разработан законопроект, предусматривающий пожизненное лишение свободы за изнасилование несовершеннолетних и насильственные действия сексуального характера в отношении них.

Означает ли это возвращение смертной казни?

Это стало одним из наиболее часто упоминаемых аспектов обсуждения.

Журналист и адвокат Зафарбек Солижонов заявил, что заявление Саиды Мирзиёевой не следует трактовать как инициативу по возвращению смертной казни.

По его мнению, речь идет о выражении резкого отношения общественности к тяжкому преступлению и применении максимально строгого наказания в рамках действующего законодательства.

В Узбекистане смертная казнь была отменена с 1 января 2008 года. Смертная казнь также запрещена статьей 25 Конституции.

Поэтому в центре обсуждения стоит вопрос установления высшего предела наказания в рамках закона и обеспечения его неотвратимости.

«Наряду с суровостью наказания важна и его неотвратимость»

Доктор философии (PhD) по юридическим наукам, исполняющий обязанности профессора Раззок Алтиев также высказал свое мнение по этому вопросу.

По его оценке, основной акцент в заявлении Саиды Мирзиёевой сделан на необходимости усиления ответственности и справедливого наказания виновных за содеянное.

Рассмотрев пожизненное лишение свободы как строгую меру наказания, Алтиев подчеркнул, что в борьбе с подобными преступлениями особую важность имеет и неотвратимость наказания.

Эта точка зрения раскрывает важный аспект дискуссии: наряду с ужесточением наказания за преступление, эффективно должны работать и механизмы, обеспечивающие ответственность лица перед законом.

Какие еще меры предлагают правозащитники?

Обсуждение не ограничилось только наказанием.

Председатель общества «Эзгулик» Абдурахмон Ташанов поддержал необходимость ужесточения наказания за половые преступления против детей. Он выступил с предложением разработать отдельные законодательные механизмы против таких преступлений и вынести дополнительные меры на обсуждение парламента.

В то же время правозащитники рассматривают вопрос профилактики как одну из первостепенных задач.

Потому что помимо назначения наказания после совершения преступления должны работать и механизмы защиты ребенка до того, как он попадет в опасную ситуацию.

Нужна ли система «раннего предупреждения» в деле защиты детей?

Блогер Шахноза Соатова также поддержала усиление наказания и его неотвратимость. Однако, по ее мнению, без профилактических механизмов предотвратить трагедии сложно.

Соатова выдвинула ряд предложений.

В частности:

формирование специального реестра лиц, совершивших преступления против детей;

проведение обязательной проверки лиц, работающих с детьми;

усиление механизмов контроля за обеспечением безопасности детей;

внедрение программ разъяснения личной неприкосновенности и безопасности для детей дошкольного возраста.

Она подчеркнула необходимость привития детям 3–6 лет навыков осознания личных границ и обращения к взрослым в опасных ситуациях посредством таких программ, как «Мое тело — моя территория».

Вопрос реестра: должен ли он быть открытым?

Общественный деятель Азиза Умарова также поддержала идею внедрения реестра лиц, совершивших преступления против детей. Однако она подняла и вопрос открытости таких данных.

По ее мнению, важно усилить механизмы проверки прошлого кандидатов при приеме на работу сотрудников в организациях и учреждениях, работающих с детьми.

Умарова привела в пример опыт Казахстана, отметив, что там информация о лицах, осужденных за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, отражается на порталах органов правовой статистики.

Она также обратила внимание на вопросы статистики рецидивных преступлений, контроля за передвижением осужденных и проверки кандидатов при приеме на работу в детские учреждения.

Вторая сторона проблемы — профилактика

Как показывают обсуждения, требования общественности делятся на два основных направления.

Первое направление — применение жесткого и неотвратимого наказания в рамках закона к лицу, совершившему тяжкое преступление.

Второе направление — предварительное снижение вероятности совершения таких преступлений.

Это охватывает такие вопросы, как проверка лиц, работающих с детьми, выявление групп риска, повышение осведомленности родителей и педагогов, привитие детям навыков личной безопасности и повышение эффективности механизмов обращения в правоохранительные органы.

Именно в этом пункте наказание и профилактика выступают в качестве двух взаимодополняющих механизмов.

Какие вопросы теперь должна решить общественная дискуссия?

Мнения, высказанные после трагедии в Учкурганском районе, объединяются вокруг одного вопроса: как можно более эффективно защитить детей от подобных преступлений?

В то время как инициативы по ужесточению наказания обсуждаются в правовом поле, эксперты подчеркивают необходимость не оставлять без внимания и систему профилактики.

Ведь торжество справедливости после совершения преступления важно. Но защита ребенка до того, как он станет жертвой преступления — это еще более приоритетная задача.

В этом смысле дискуссия вокруг заявления Саиды Мирзиёевой вынесла на повестку дня не только вопрос наказания, но и необходимость дальнейшего укрепления системы безопасности детей.