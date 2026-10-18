Вирусное видео: женщина за рулем BYD с болтающимся зарядным проводом удивила очевидцев

Необычный и забавный инцидент, запечатленный водителями на улицах Ташкента, вызвал широкое обсуждение в социальных сетях.

На одной из оживленных дорог в центре города в объектив камеры попал электромобиль марки BYD, который спокойно двигался с висящим сбоку кабелем и пистолетом от зарядной станции.

Спешка и вырванный кабель

В видеокадрах, снятых едущими сзади водителями, четко видны детали происшествия:

Забытый шнур: По словам очевидцев, женщина-водитель, управлявшая электромобилем, оставила машину на зарядной станции и перед отъездом забыла вытащить кабель и пистолет из гнезда;

Движение на дороге: Когда машина начала движение, в результате натяжения кабель оторвался (вырвался) от станции и остался висеть на зарядном порту электромобиля;

Попытки предупредить: Женщина, не заметив свисающий сзади и сбоку транспортного средства кабель, продолжила свой путь по городским перекресткам и улицам. Другие проезжающие мимо водители запечатлели эту необычную картину на видео с удивлением и смехом.

Вопрос безопасности и невнимательности

Если ранее подобные случаи часто происходили на автозаправочных станциях (АЗС) из-за оставленных в баке пистолетов, то теперь с популяризацией электромобилей они наблюдаются и на зарядных станциях:

Риск материального ущерба: Такая беспечность может привести к повреждению не только дорогостоящего зарядного оборудования, но и порта самого электромобиля;

Безопасность дорожного движения: Свисающий кабель при движении на высокой скорости может задеть другие машины или попасть под колеса, создавая серьезные неудобства.

Владельцам электромобилей рекомендуется всегда убеждаться в том, что зарядная крышка и кабель отключены, прежде чем трогаться с места.