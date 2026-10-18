Вирусное видео: женщина за рулем BYD с болтающимся зарядным проводом удивила очевидцев
Необычный и забавный инцидент, запечатленный водителями на улицах Ташкента, вызвал широкое обсуждение в социальных сетях.
На одной из оживленных дорог в центре города в объектив камеры попал электромобиль марки BYD, который спокойно двигался с висящим сбоку кабелем и пистолетом от зарядной станции.
Спешка и вырванный кабель
В видеокадрах, снятых едущими сзади водителями, четко видны детали происшествия:
Забытый шнур: По словам очевидцев, женщина-водитель, управлявшая электромобилем, оставила машину на зарядной станции и перед отъездом забыла вытащить кабель и пистолет из гнезда;
Движение на дороге: Когда машина начала движение, в результате натяжения кабель оторвался (вырвался) от станции и остался висеть на зарядном порту электромобиля;
Попытки предупредить: Женщина, не заметив свисающий сзади и сбоку транспортного средства кабель, продолжила свой путь по городским перекресткам и улицам. Другие проезжающие мимо водители запечатлели эту необычную картину на видео с удивлением и смехом.
Вопрос безопасности и невнимательности
Если ранее подобные случаи часто происходили на автозаправочных станциях (АЗС) из-за оставленных в баке пистолетов, то теперь с популяризацией электромобилей они наблюдаются и на зарядных станциях:
Риск материального ущерба: Такая беспечность может привести к повреждению не только дорогостоящего зарядного оборудования, но и порта самого электромобиля;
Безопасность дорожного движения: Свисающий кабель при движении на высокой скорости может задеть другие машины или попасть под колеса, создавая серьезные неудобства.
Владельцам электромобилей рекомендуется всегда убеждаться в том, что зарядная крышка и кабель отключены, прежде чем трогаться с места.
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