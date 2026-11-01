От рождения до последнего пристанища: истина, раскрывающая подлинную суть жизни

·60·Общество
От рождения до последнего пристанища: истина, раскрывающая подлинную суть жизни

Приходя в этот мир, человек зачастую слишком поздно осознает, как стремительно летит жизнь. В повседневной суете, полной тревог и забот, люди в погоне за должностями, материальными благами и богатством забывают о самой важной истине — о бренности бытия. На самом деле жизнь человека в символическом смысле состоит из короткого мгновения между тремя важными этапами — двумя колыбелями, двумя пеленками и двумя плачами.

Эти философские строки, побуждающие пользователей сети к глубоким размышлениям, призывают каждого задуматься о смысле своей жизни.

Три великих сравнения жизни: между чем живет человек?

Приход человека в мир и его уход из него полны символов, которые повторяют друг друга, но вызывают совершенно иные чувства:

  • Между двумя колыбелями: Если в младенчестве ребенка с любовью встречает деревянная колыбель, то в конце жизненного пути человека ожидает другая, неподвижная «колыбель» — гроб;

  • Между двумя белыми пеленками: В момент рождения младенца бережно пеленают в белую ткань. В последний день, когда душа покидает тело, человек возвращается обратно в такой же простой и скромный белый «наряд» — саван;

  • Между двумя плачами: Когда человек открывает глаза и делает первый шаг в жизнь, плач младенца вызывает радость у окружающих. Когда же жизненный путь завершается и человек уходит в мир иной, напротив, он сам умолкает, а вслед за ним льются слезы других.

Самая важная задача: что остается после человека?

Рождение — это, по сути, первый шаг каждого человека к вечности. В этом коротком путешествии самым большим богатством, которое накапливает человек, являются не материальные ценности:

  • Доброе имя и благие дела: После ухода из мира ни накопленное богатство, ни статус не уходят вместе с человеком. После него остаются лишь добрые дела, светлая память и совершенные благие поступки, которые живут в сердцах людей;

  • Ценность времени: Считать каждый прожитый день даром, дарить любовь близким, радовать сердца и осознавать истинную суть жизни — вот высшая задача для человека.

Жизнь — это экзамен между рождением и смертью, и лишь те, кто смог оставить в сердцах добро, достигают истинного счастья.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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