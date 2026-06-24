В Мирзо-Улугбекском районе задержан человек, укравший iPhone 15 и деньги из BYD
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В Мирзо-Улугбекском районе Ташкента задержан человек, укравший телефон iPhone 15 из незапертого автомобиля BYD.
Сообщается, что 29-летний Бахтиёр Р., заметив открытую дверь автомобиля, проник в салон и забрал iPhone 15.
Позже подозреваемый получил доступ к мобильному приложению Click на телефоне и перевел 5,4 миллиона сумов на свою банковскую карту.
В результате оперативных мер сотрудников органов внутренних дел подозреваемый был задержан.
В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 169 УК Республики Узбекистан — «Кража».
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