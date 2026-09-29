Ущерб в 798 млн сумов отменен: дело Li 9 завершено

·85·Общество
Ущерб в 798 млн сумов отменен: дело Li 9 завершено

30 сентября 2025 года в Мирзо-Улугбекском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей BYD и Lixiang L9. Двигавшийся на большой скорости Li 9 столкнулся с изменившим траекторию движения BYD и перевернулся.

Суд первой инстанции возложил на водителя BYD обязательство по возмещению материального ущерба в размере 798 миллионов сумов. После широкого обсуждения данного решения в социальных сетях, апелляционный суд отменил его и направил дело на дополнительное расследование.

В Мирзо-Улугбекском районном суде по уголовным делам было оглашено окончательное решение по делу. Согласно ему, водитель Li 9 признан виновным по трем статьям Кодекса об административной ответственности.

Решением суда на него был наложен штраф на общую сумму более 6 миллионов сумов.

Таким образом, вопрос о материальном ущербе в размере 798 миллионов сумов, ранее возложенный на водителя BYD, был отменен, и по итогам дела ответственность была возложена на водителя Li 9.

Мирзо-УлугбекBYDАпелляция
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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