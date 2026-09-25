В Кибрае обнаружили 95 кг «гашиша», спрятанного среди деревьев

В Кибрайском районе Ташкентской области из незаконного оборота было изъято около 95 килограммов наркотического средства «гашиш». В ходе оперативного мероприятия, проведенного сотрудниками Таможенного комитета и СГБ, наркотическое вещество было обнаружено спрятанным среди деревьев.

В 4 мешках на полевой территории было найдено в общей сложности 109 свертков. Согласно лабораторному заключению, содержащееся в них вещество подтверждено как «гашиш».

Территория находилась под наблюдением в течение нескольких дней. Спустя 8 дней были задержаны два гражданина, пришедшие забрать наркотические средства.

В ходе следствия также было установлено и задержано лицо, отдавшее поручение спрятать наркотики. По данным комитета, им оказался человек, ранее привлекавшийся к ответственности в рамках уголовного дела, связанного с контрабандой бензина.

Отмечается, что изъятые 95 килограммов «гашиша» равны почти 700 тысячам доз. Его предполагаемая стоимость на черном рынке могла превысить 10 миллионов долларов.

По данному факту возбуждено уголовное дело, следственные действия продолжаются.