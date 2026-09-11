В Каракалпакстане пресечен незаконный оборот марихуаны

·56·Общество
В Каракалпакстане пресечен незаконный оборот марихуаны

В Каракалпакстане пресечен незаконный оборот наркотических средств. Сотрудники Отдела по борьбе с контрабандой Таможенного управления Республики Каракалпакстан во взаимодействии с представителями других правоохранительных органов провели оперативное мероприятие в Эллиткалинском районе. Об этом сообщается в Telegram-канале Государственного таможенного комитета.

В ходе мероприятия на территории района был остановлен и досмотрен гражданин, передвигавшийся на автомобиле. У него были обнаружены завернутые в два бумажных свертка высушенные листообразные вещества с характерным резким запахом.

В Каракалпакстане пресечен незаконный оборот марихуаны

Общий вес данного вещества вместе со свертками составил 3,37 грамма. Обнаруженное вещество было изъято в установленном порядке.

Кроме того, случай, связанный с наркотическими средствами, был выявлен и на территории города Нукуса. Было остановлено и досмотрено транспортное средство, следовавшее по маршруту «Тахиаташ – Нукус».

В ходе проверки среди вещей пассажира в общей сложности было обнаружено 10,57 грамма марихуаны. Изъятое наркотическое средство было оформлено в соответствии с установленным порядком.

По данным двум фактам возбуждены уголовные дела. В настоящее время ведутся следственные действия.

ГиёҳвандликКонтрабандаБожхонаКаракалпоғистонНуқусТадбирМарихуана
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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