В Ташкентской области задержан мужчина, получивший 9 тысяч долларов за назначение на руководящую должность
В Ташкентской области задержан с поличным мужчина, который обещал помочь в назначении гражданина на руководящую должность за 9 тысяч долларов США.
Оперативное мероприятие было проведено совместно Управлением Службы государственной безопасности по Ташкентской области и областным управлением Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре.
Сообщается, что 45-летний А.А. пообещал помочь в назначении гражданина на должность руководителя медицинского объединения в одном из районов области через своих близких знакомых в вышестоящих организациях. Взамен он потребовал денежное вознаграждение.
В ходе оперативного мероприятия А.А. был задержан при получении 9 тысяч долларов за обещанную услугу.
По данному факту в отношении него возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса Республики Узбекистан. К подозреваемому применена мера пресечения в виде заключения под стражу.
- #Служба государственной безопасности
- #Департамент по борьбе с экономическими преступлениями
- #Ташкентская область
- #Коррупция
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