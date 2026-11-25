В Ташкентской области задержан с поличным мужчина, который обещал помочь в назначении гражданина на руководящую должность за 9 тысяч долларов США.

Оперативное мероприятие было проведено совместно Управлением Службы государственной безопасности по Ташкентской области и областным управлением Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре.

Сообщается, что 45-летний А.А. пообещал помочь в назначении гражданина на должность руководителя медицинского объединения в одном из районов области через своих близких знакомых в вышестоящих организациях. Взамен он потребовал денежное вознаграждение.

В ходе оперативного мероприятия А.А. был задержан при получении 9 тысяч долларов за обещанную услугу.

По данному факту в отношении него возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса Республики Узбекистан. К подозреваемому применена мера пресечения в виде заключения под стражу.