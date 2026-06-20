В Кибрае задержаны парни, домогавшиеся девушек

·39·Общество
В Кибрае задержаны парни, домогавшиеся девушек

В Кибрайском районе Ташкентской области двое молодых людей, нарушивших общественный порядок и совершивших действия, противоречащие нормам морали в отношении девушек, привлечены к административной ответственности. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД области.

Сообщается, что инцидент произошел с участием лиц, передвигавшихся на автомобиле марки Кобалт. Органами внутренних дел были приняты оперативные меры в связи с неподобающим и аморальным поведением в отношении девушек, стоявших у дороги.

В результате проведенного расследования личности находившихся в автомобиле лиц были установлены, и в отношении них были приняты соответствующие правовые меры.

Сообщается, что по данному делу в отношении водителя А. и гражданина О. оформлены документы по статье 183 Кодекса об административной ответственности — мелкое хулиганство.

Согласно решению суда, обоим правонарушителям назначено административное наказание в виде административного ареста сроком на 5 суток.

Кибрайский районТашкентская областьCobalt
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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