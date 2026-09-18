В Фергане братья из-за спора за жилье убили родителей

·0·Общество
В Фергане братья из-за спора за жилье убили родителей

В городе Фергане вынесен судебный приговор в отношении братьев, совершивших тяжкое преступление на почве жилищного вопроса. Было установлено, что они стали причиной смерти своей матери и отчима. Суд назначил одному из них 13 лет лишения свободы, а другому — пожизненное заключение. Об этом сообщалось в программе «Милар».

Согласно следственным данным, братья разработали преступный план с целью завладеть домом матери в Фергане. Помимо матери и отчима, они планировали убить и сводного брата.

Во время совершения преступления один из братьев прятался в доме, а второй вывел отчима на улицу. Позже они совершили покушение на жизнь матери и отчима.

С целью сокрытия совершенного преступления братья попытались спрятать тела погибших в доме. Они также попытались реализовать план по убийству сводного брата. Однако он оказал сопротивление и сумел сбежать из дома.

После этого подсудимые забрали деньги и ценные вещи из квартиры и скрылись с места происшествия.

Данное уголовное дело было рассмотрено Ферганским городским судом по уголовным делам. По приговору суда несовершеннолетнему подсудимому назначено окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет.

Его 27-летний брат был приговорен к пожизненному лишению свободы.

В судебном приговоре были учтены тяжесть преступления и действия подсудимых.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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