В Кашкадарье из-за оставшихся от отца овец разгорелся спор

В Дехканабадском районе Кашкадарьинской области конфликт между братьями из-за скота, оставшегося от отца, завершился уголовным делом. Согласно решению суда, три человека были наказаны.

В судебных документах отмечается, что отец долгие годы занимался животноводством. После его смерти между детьми возник спор по поводу того, кому должны принадлежать оставшиеся овцы и козы.

Выяснилось, что некогда в хозяйстве было 275 овец и 5 коз. Однако в ходе судебного процесса показания сторон о том, какая часть скота досталась по наследству от отца, какая была ранее передана детям или получена в результате последующего приплода, различались.

В мае 2026 года конфликт еще больше обострился. Один из братьев, посчитав часть скота своей, решил отделить ее. В этом также приняли участие некоторые его родственники и односельчане. В результате овцы были отделены от стада и угнаны в другое место.

Однако в то время, когда существовал спор о праве собственности на имущество, самоуправное отделение и увод скота в обход законного порядка стали причиной возбуждения уголовного дела.

Приговором суда одному из виновных назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 3 года 6 месяцев. Остальным двум лицам назначены штрафы в размере 4 миллиона 120 тысяч сумов и 3 миллиона 296 тысяч сумов соответственно.

При этом сторонам было разъяснено, что в случае сохранения спора о том, кому на самом деле принадлежат скот и наследственное имущество, они имеют право решить этот вопрос через суд по гражданским делам.