В Кашкадарье 19-летний парень, обворовавший два магазина за одну ночь, приговорен к 5 годам тюрьмы

В Чиракчинском районе Кашкадарьинской области 19-летний юноша, совершивший кражу в двух магазинах за одну ночь и причинивший ущерб на сумму более 112 миллионов сумов, приговорен к пяти годам лишения свободы. Об этом сообщает местное издание.

Согласно судебным документам, уроженец Яккабагского района заранее сговорился со знакомым и запланировал кражу ценных вещей из торговых точек.

19 марта текущего года около 01:30 ночи они тайно проникли в один из магазинов Чиракчинского района. Оттуда они унесли серебряные украшения и электронные весы на сумму почти 59 миллионов сумов.

Не прошло и получаса, как они совершили кражу во втором магазине. На этот раз были похищены 25 телефонов, камеры видеонаблюдения и деньги из кассы. Ущерб, нанесенный этому магазину, превысил 53 миллиона сумов.

Таким образом, за одну ночь из двух торговых точек было похищено имущество на общую сумму более 112 миллионов сумов. Украденные вещи были проданы, а вырученные деньги — потрачены.

Приговором Чиракчинского районного суда по уголовным делам 19-летний парень был признан виновным и приговорен к пяти годам лишения свободы.