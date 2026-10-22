В Ташкенте осужден мужчина, спрятавший наркотики внутри хлеба

·50·Общество
В Ташкенте осужден мужчина, спрятавший наркотики внутри хлеба

В Ташкенте мужчина, пытавшийся передать знакомому наркотические средства, спрятав их внутри хлеба, приговорен судом к пяти годам и одному месяцу лишения свободы.

Сообщается, что мужчина отправил хлеб знакомому через службу доставки. Однако внутри хлеба были спрятаны наркотическое вещество и специальное приспособление для его употребления.

Запрещенные предметы были обнаружены в ходе проверки автомобиля такси. После того как внутри хлеба были найдены тайные вещества, по данному факту было проведено расследование.

Суд вынес приговор о лишении мужчины свободы сроком на пять лет и один месяц.

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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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