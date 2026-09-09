В отправлении, прибывшем из Германии в Ташкент, обнаружили наркотики (видео)

·40·Общество
В отправлении, прибывшем из Германии в Ташкент, обнаружили наркотики (видео)

В Таشкенте был задержан иностранный гражданин при получении почтового отправления из Германии. В ходе проверки выяснилось, что внутри посылки были спрятаны крупные партии наркотических средств.

Инцидент был пресечен в результате совместного оперативного мероприятия сотрудников Службы государственной безопасности и Таможенного комитета.

Остановлен в почтовом отделении

Случай произошел в Яккасарайском районе города Ташкента.

В рамках оперативно-профилактических мероприятий «Безопасная и здоровая страна» гражданин Черногории 2001 года рождения был задержан в момент получения отправления из Германии.

Посылка была проверена в установленном порядке в присутствии понятых.

Наркотики обнаружили внутри спортивного инвентаря

В ходе проверки стало известно, что наркотические средства были спрятаны среди спортивного инвентаря в посылке.

Согласно официальным данным, из отправления:

  • 3 кг «Клефедрона»;

  • 1 кг «гашиша»

были изъяты в качестве вещественных доказательств.

Таким образом, была предотвращена попытка ввоза на территорию Узбекистана крупной партии наркотиков, пересылаемых из-за рубежа по почте.

Мероприятие не ограничилось проверкой посылки

Оперативное мероприятие было продолжено.

При осмотре временного места жительства иностранного гражданина в городе Ташкенте были обнаружены и другие вещественные доказательства, связанные с наркотиками.

В частности, сообщается о наличии в общей сложности 30 граммов вещества «Альфа-PVP», 11 готовых упаковок так называемых «закладок», зип-пакетов, электронных весов и других предметов.

Ведутся следственные действия

В настоящее время в отношении иностранного гражданина по данному факту возбуждено уголовное дело.

В рамках следствия изучаются происхождение наркотиков, кем и с какой целью они были отправлены, а также другие обстоятельства, имеющие отношение к делу.

Соответствующие ведомства продолжают оперативные мероприятия против незаконного оборота наркотических средств.

Важные аспекты происшествия

В данном случае есть несколько ключевых моментов:

Направление

Выявленная информация

Страна отправления

Германия

Место обнаружения

Ташкент, Яккасарайский район

Задержанное лицо

Гражданин Черногории

Вещества в отправлении

«Клефедрон» и «гашиш»

Дополнительно обнаруженное вещество

«Альфа-PVP»

По факту инцидента

Возбуждено уголовное дело

Каков основной результат?

В результате проверки почтового отправления, присланного из Германии в Узбекистан, были выявлены крупные наркотические средства. Последующие оперативные мероприятия показали наличие дополнительных вещественных доказательств и по месту временного проживания подозреваемого.

В настоящее время следственные действия по делу продолжаются. Правовая оценка всем деталям дела, связанного с незаконным оборотом наркотиков, будет дана по итогам следствия.

НаркотикларПочтаТошкентГерманияЧерногорияХавфсизликБожхона
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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