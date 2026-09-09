В отправлении, прибывшем из Германии в Ташкент, обнаружили наркотики (видео)
В Таشкенте был задержан иностранный гражданин при получении почтового отправления из Германии. В ходе проверки выяснилось, что внутри посылки были спрятаны крупные партии наркотических средств.
Инцидент был пресечен в результате совместного оперативного мероприятия сотрудников Службы государственной безопасности и Таможенного комитета.
Остановлен в почтовом отделении
Случай произошел в Яккасарайском районе города Ташкента.
В рамках оперативно-профилактических мероприятий «Безопасная и здоровая страна» гражданин Черногории 2001 года рождения был задержан в момент получения отправления из Германии.
Посылка была проверена в установленном порядке в присутствии понятых.
Наркотики обнаружили внутри спортивного инвентаря
В ходе проверки стало известно, что наркотические средства были спрятаны среди спортивного инвентаря в посылке.
Согласно официальным данным, из отправления:
3 кг «Клефедрона»;
1 кг «гашиша»
были изъяты в качестве вещественных доказательств.
Таким образом, была предотвращена попытка ввоза на территорию Узбекистана крупной партии наркотиков, пересылаемых из-за рубежа по почте.
Мероприятие не ограничилось проверкой посылки
Оперативное мероприятие было продолжено.
При осмотре временного места жительства иностранного гражданина в городе Ташкенте были обнаружены и другие вещественные доказательства, связанные с наркотиками.
В частности, сообщается о наличии в общей сложности 30 граммов вещества «Альфа-PVP», 11 готовых упаковок так называемых «закладок», зип-пакетов, электронных весов и других предметов.
Ведутся следственные действия
В настоящее время в отношении иностранного гражданина по данному факту возбуждено уголовное дело.
В рамках следствия изучаются происхождение наркотиков, кем и с какой целью они были отправлены, а также другие обстоятельства, имеющие отношение к делу.
Соответствующие ведомства продолжают оперативные мероприятия против незаконного оборота наркотических средств.
Важные аспекты происшествия
В данном случае есть несколько ключевых моментов:
Направление
Выявленная информация
Страна отправления
Германия
Место обнаружения
Ташкент, Яккасарайский район
Задержанное лицо
Гражданин Черногории
Вещества в отправлении
«Клефедрон» и «гашиш»
Дополнительно обнаруженное вещество
«Альфа-PVP»
По факту инцидента
Возбуждено уголовное дело
Каков основной результат?
В результате проверки почтового отправления, присланного из Германии в Узбекистан, были выявлены крупные наркотические средства. Последующие оперативные мероприятия показали наличие дополнительных вещественных доказательств и по месту временного проживания подозреваемого.
В настоящее время следственные действия по делу продолжаются. Правовая оценка всем деталям дела, связанного с незаконным оборотом наркотиков, будет дана по итогам следствия.
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