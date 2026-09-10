В Ташкенте в посылке из Германии обнаружили 4 кг наркотиков

·50·Общество
В Ташкенте в посылке из Германии обнаружили 4 кг наркотиков

В Ташкенте пресечена попытка ввоза наркотических средств из Германии почтовым отправлением. Операция была проведена сотрудниками Службы государственной безопасности и Таможенного комитета в рамках оперативно-профилактических мероприятий «Безопасная и здоровая страна».

В почтовом отделении Яккасарайского района был задержан гражданин Черногории, получавший посылку, отправленную из Германии. Данный гражданин 2001 года рождения временно проживал в этом районе.

При досмотре посылки были обнаружены наркотики, спрятанные внутри спортивного инвентаря. В качестве вещественных доказательств оттуда изъяты 3 килограмма «Клефедрона» и 1 килограмм «Гашиша».

Кроме того, при осмотре жилища иностранного гражданина были обнаружены 11 готовых «закладок» с веществом «Альфа-PVP». Их общий вес составил 30 граммов.

В доме также были найдены зип-пакеты, предназначенные для фасовки наркотиков, электронные весы и другие предметы.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. В настоящее время ведутся следственные действия.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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