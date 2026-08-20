В Ташкенте задержана группа, распространявшая наркотики через такси

В Ташкенте пресечена деятельность преступной группы, распространявшей синтетические наркотики с использованием службы такси. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.

По предварительным данным, участники группы получали наркотические вещества, незаконно ввезённые из России, и доставляли их заказчикам.

В ходе оперативных мероприятий были задержаны школьник 2009 года рождения и его сообщники. Установлено, что для сокрытия наркотиков использовались различные инструменты, такие как пила и перфоратор. Под видом этих предметов они доставлялись по адресам на такси.

В ходе мероприятий в качестве вещественных доказательств было изъято в общей сложности более 1 килограмма синтетического наркотического вещества «альфа-PVP», а также гашишное масло.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время в рамках расследования устанавливаются другие возможные участники группы и лица, причастные к цепочке поставок наркотических веществ.