В Ташкенте задержана группа, распространявшая наркотики через такси

·40·Общество
В Ташкенте задержана группа, распространявшая наркотики через такси

В Ташкенте пресечена деятельность преступной группы, распространявшей синтетические наркотики с использованием службы такси. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.

По предварительным данным, участники группы получали наркотические вещества, незаконно ввезённые из России, и доставляли их заказчикам.

В ходе оперативных мероприятий были задержаны школьник 2009 года рождения и его сообщники. Установлено, что для сокрытия наркотиков использовались различные инструменты, такие как пила и перфоратор. Под видом этих предметов они доставлялись по адресам на такси.

В ходе мероприятий в качестве вещественных доказательств было изъято в общей сложности более 1 килограмма синтетического наркотического вещества «альфа-PVP», а также гашишное масло.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время в рамках расследования устанавливаются другие возможные участники группы и лица, причастные к цепочке поставок наркотических веществ.

ТашкентРоссияМинистерство внутренних дел
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