Обращение из Регистана: что раскрыли Саида Мирзиёева и Марко Рубио перед СМИ?

В рамках исторического визита государственного секретаря США Марко Рубио в Узбекистан на древней и величественной площади Регистан в Самарканде состоялся важный брифинг.

Заведующая Отделом Администрации Президента Республики Узбекистан Саида Мирзиёева и государственный секретарь США Марко Рубио выступили перед представителями местных и зарубежных средств массовой информации, сделав заявление о новом этапе двустороннего сотрудничества.

«В Самарканд прибыли 300 американских компаний»: заявление Рубио

Глава внешнеполитического ведомства США начал свою речь с выражения глубокой признательности узбекской стороне за оказанное высокое гостеприимство и теплый прием:

Исторический перекресток мировой торговли: Марко Рубио особо отметил, что город Самарканд на протяжении веков был Великим шелковым путем и основным центром международной торговли;

Беспрецедентная активность американского бизнеса: Подчеркнув, что сегодня Самарканд вновь восстанавливает свой исторический статус, госсекретарь сообщил, что в город прибыли представители почти 300 крупных компаний США ;

Выгодное партнерство: Было открыто заявлено, что США заинтересованы в кардинальном расширении торгово-экономических, технологических и инвестиционных связей с Узбекистаном и всеми странами Центральной Азии.

Итоги визита: контракты на миллиарды долларов

Марко Рубио в беседе с журналистами подчеркнул, что визит носит не просто символический характер, а направлен на конкретные практические результаты:

Крупный инвестиционный пакет: По итогам переговоров и форума ожидается подписание стратегических соглашений и инвестиционных контрактов на миллиарды долларов между Узбекистаном и США;

Новые рабочие места и технологии: Предусматривается, что данные соглашения охватят сферы энергетики, критического сырья, транспортной инфраструктуры, образования и высоких технологий.

Эта встреча, прошедшая на площади Регистан на фоне памятников национальной архитектуры, стала ярким символом начала эпохи прагматичного бизнеса и крупных экономических интересов в истории узбекско-американских дипломатических отношений.