Марко Рубио восхитился узбекской культурой и древним ремеслом в «Вечном городе»
В рамках исторического визита Госсекретаря США Марко Рубио в нашу страну была организована культурная программа в величественном историко-этнографическом комплексе «Вечный город» в Самарканде.
Высокого гостя сопровождали министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов и министры иностранных дел стран Центральной Азии. В ходе визита гости смогли поближе познакомиться с узбекским национальным искусством, музыкой, фольклором и вековыми традициями ремесленничества.
«Эта бумага хранится более 1000 лет?»: Секреты самаркандской бумаги
Один из самых интересных моментов программы прошел в мастерской по изготовлению древней самаркандской бумаги:
Вековая технология и изумление: Информация о создании знаменитой самаркандской бумаги ручной работы из коры тутового дерева и ее исключительной прочности вызвала огромный интерес у Марко Рубио;
Искреннее признание Госсекретаря: Услышав, что бумага не теряет своих качеств на протяжении веков, Госсекретарь США не скрывал своего удивления:
«Эта бумага хранится более тысячи лет? Великолепно!», — подчеркнул Марко Рубио;
Памятные подарки: В завершение встречи гостям были вручены символичные, изящно выполненные уникальные рукописи и памятные подарки из самаркандской бумаги.
Национальные танцы, гранаты и восточное изящество
На территории комплекса «Вечный город» для гостей была создана атмосфера настоящего восточного праздника:
Восточный фольклор: Танцовщицы в национальных атласных и золотошвейных нарядах под звуки народных инструментов исполнили известные узбекские народные танцы, подарив гостям особенное удовольствие;
Символ изобилия — гранаты: Композиция, представленная танцовщицами с ярко-красными гранатами в руках как символы весны, изобилия и благополучия, привлекла внимание дипломатов;
Региональная солидарность: Эта прогулка Госсекретаря США и глав МИД Центральной Азии в неформальной и культурной обстановке послужила дальнейшему укреплению межрегиональных дипломатических связей и культурного диалога в теплой и искренней атмосфере.
Данный визит показал, что богатое историко-культурное наследие и туристический потенциал Узбекистана вновь занимают высокое место в признании мировых политиков.
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