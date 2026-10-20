В рамках исторического визита Госсекретаря США Марко Рубио в нашу страну была организована культурная программа в величественном историко-этнографическом комплексе «Вечный город» в Самарканде.

Высокого гостя сопровождали министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов и министры иностранных дел стран Центральной Азии. В ходе визита гости смогли поближе познакомиться с узбекским национальным искусством, музыкой, фольклором и вековыми традициями ремесленничества.

«Эта бумага хранится более 1000 лет?»: Секреты самаркандской бумаги

Один из самых интересных моментов программы прошел в мастерской по изготовлению древней самаркандской бумаги:

Вековая технология и изумление: Информация о создании знаменитой самаркандской бумаги ручной работы из коры тутового дерева и ее исключительной прочности вызвала огромный интерес у Марко Рубио;

Искреннее признание Госсекретаря: Услышав, что бумага не теряет своих качеств на протяжении веков, Госсекретарь США не скрывал своего удивления: «Эта бумага хранится более тысячи лет? Великолепно!», — подчеркнул Марко Рубио;

Памятные подарки: В завершение встречи гостям были вручены символичные, изящно выполненные уникальные рукописи и памятные подарки из самаркандской бумаги.

Национальные танцы, гранаты и восточное изящество

На территории комплекса «Вечный город» для гостей была создана атмосфера настоящего восточного праздника:

Восточный фольклор: Танцовщицы в национальных атласных и золотошвейных нарядах под звуки народных инструментов исполнили известные узбекские народные танцы, подарив гостям особенное удовольствие;

Символ изобилия — гранаты: Композиция, представленная танцовщицами с ярко-красными гранатами в руках как символы весны, изобилия и благополучия, привлекла внимание дипломатов;

Региональная солидарность: Эта прогулка Госсекретаря США и глав МИД Центральной Азии в неформальной и культурной обстановке послужила дальнейшему укреплению межрегиональных дипломатических связей и культурного диалога в теплой и искренней атмосфере.

Данный визит показал, что богатое историко-культурное наследие и туристический потенциал Узбекистана вновь занимают высокое место в признании мировых политиков.