Марко Рубио восхитился узбекской культурой и древним ремеслом в «Вечном городе»

·38·Культура
Марко Рубио восхитился узбекской культурой и древним ремеслом в «Вечном городе»

В рамках исторического визита Госсекретаря США Марко Рубио в нашу страну была организована культурная программа в величественном историко-этнографическом комплексе «Вечный город» в Самарканде.

Высокого гостя сопровождали министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов и министры иностранных дел стран Центральной Азии. В ходе визита гости смогли поближе познакомиться с узбекским национальным искусством, музыкой, фольклором и вековыми традициями ремесленничества.

«Эта бумага хранится более 1000 лет?»: Секреты самаркандской бумаги

Один из самых интересных моментов программы прошел в мастерской по изготовлению древней самаркандской бумаги:

  • Вековая технология и изумление: Информация о создании знаменитой самаркандской бумаги ручной работы из коры тутового дерева и ее исключительной прочности вызвала огромный интерес у Марко Рубио;

  • Искреннее признание Госсекретаря: Услышав, что бумага не теряет своих качеств на протяжении веков, Госсекретарь США не скрывал своего удивления:

    «Эта бумага хранится более тысячи лет? Великолепно!», — подчеркнул Марко Рубио;

  • Памятные подарки: В завершение встречи гостям были вручены символичные, изящно выполненные уникальные рукописи и памятные подарки из самаркандской бумаги.

Национальные танцы, гранаты и восточное изящество

На территории комплекса «Вечный город» для гостей была создана атмосфера настоящего восточного праздника:

  • Восточный фольклор: Танцовщицы в национальных атласных и золотошвейных нарядах под звуки народных инструментов исполнили известные узбекские народные танцы, подарив гостям особенное удовольствие;

  • Символ изобилия — гранаты: Композиция, представленная танцовщицами с ярко-красными гранатами в руках как символы весны, изобилия и благополучия, привлекла внимание дипломатов;

  • Региональная солидарность: Эта прогулка Госсекретаря США и глав МИД Центральной Азии в неформальной и культурной обстановке послужила дальнейшему укреплению межрегиональных дипломатических связей и культурного диалога в теплой и искренней атмосфере.

Данный визит показал, что богатое историко-культурное наследие и туристический потенциал Узбекистана вновь занимают высокое место в признании мировых политиков.

Марко РубиоСамаркандская бумагаБахтиёр СаидовСамарканд
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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