Стали известны подробности исторического визита Марко Рубио в Самарканд

Государственный департамент США обнародовал важные подробности предстоящего визита Государственного секретаря США Марко Рубио в Узбекистан. Главный дипломат Белого дома начнет свое международное турне непосредственно с древнего и вечно юного города Самарканда.

Ранее ожидалось, что во время визита прибудут представители более 100 компаний США, однако, согласно обновленным данным, Рубио лично возглавит огромную торговую делегацию, состоящую из более чем 200 крупных американских бизнесменов и инвесторов.

Саммит С5+1 и двусторонние стратегические встречи

Ожидается, что повестка дня регионального визита, запланированного на 17–22 октября, будет чрезвычайно насыщенной и полной важных встреч:

Встреча в формате С5+1 на уровне министров: В Самарканде пройдет очередная престижная встреча министров иностранных дел стран Центральной Азии и США («С5+1»);

Переговоры с лидерами региона: В рамках визита Марко Рубио проведет отдельные двусторонние переговоры с высокопоставленными официальными лицами Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана;

Новая эра сотрудничества: Госдепартамент США назвал этот визит «историческим событием», особо отметив, что он откроет качественно новый этап торговых, инвестиционных и экономических отношений между Соединенными Штатами и странами Центральной Азии.

Кто такой Марко Рубио: Для справки

Должность и деятельность: Марко Рубио — известный государственный деятель и политик США, в настоящее время занимающий пост Государственного секретаря США;

Политическое прошлое: Он долгие годы работал сенатором от штата Флорида и считается одним из самых влиятельных и активных представителей Республиканской партии.

Ожидается, что этот масштабный экономический саммит с участием более 200 ведущих американских компаний в Самарканде значительно расширит масштабы прямых иностранных инвестиций и технологического сотрудничества для Узбекистана и всего региона.