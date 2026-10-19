Марко Рубио на Регистане: обсужден новый этап узбекско-американского сотрудничества

·78·Узбекистан
Марко Рубио на Регистане: обсужден новый этап узбекско-американского сотрудничества

Государственный секретарь США Марко Рубио посетил сердце Самарканда — площадь Регистан. На встрече, прошедшей в сопровождении Саиды Мирзиёевой, речь шла не только о роли древнего города в истории мировой торговли, но и о возможностях расширения сотрудничества между Узбекистаном и США. Делегация из более чем ста представителей американских компаний и запланированная в Самарканде встреча в формате С5+1 еще больше повышают экономическое и региональное значение визита.

Марко Рубио на Регистане: обсужден новый этап узбекско-американского сотрудничества

В Регистане встретились история и современная дипломатия

Руководитель Администрации Президента Узбекистана Саида Мирзиёева и госсекретарь США Марко Рубио посетили площадь Регистан в Самарканде.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями о роли Самарканда в международных торговых связях на протяжении веков и об открывающихся сегодня возможностях для развития узбекско-американских отношений.

Марко Рубио подчеркнул, что Самарканд исторически был одним из важных центров международной торговли и культурных связей. Сегодня же древний город принимает важные диалоги, направленные на расширение сотрудничества между двумя странами.

Саида Мирзиёева отметила, что тот факт, что первый визит госсекретаря США в Узбекистан проходит именно в Самарканде, имеет особое символическое значение.

В этом аспекте Регистан превратился не только в исторический памятник, но и в символическое место, демонстрирующее стремление Узбекистана к открытому диалогу и сотрудничеству на международной арене.

Марко Рубио на Регистане: обсужден новый этап узбекско-американского сотрудничества

Из США прибыло более ста представителей компаний

Одним из важных аспектов визита является широкое участие в нем американских деловых кругов. Как сообщалось ранее, Марко Рубио прибыл в Узбекистан с делегацией, состоящей из представителей более чем ста американских компаний.

Это обстоятельство показывает, что визит не ограничивается только политическими диалогами, и экономическое сотрудничество, а также связи между частными секторами занимают важное место в повестке дня.

С точки зрения расширения экономического сотрудничества между Узбекистаном и США особое значение имеют следующие направления:

  • Торговые связи — расширение сотрудничества между компаниями двух стран.

  • Частные инвестиции — рассмотрение возможностей для новых проектов и бизнес-инициатив.

  • Энергетическая безопасность — развитие сотрудничества в сфере энергетики.

  • Региональная взаимосвязанность — укрепление экономических и транспортных связей между странами Центральной Азии.

В то же время визит делегации показывает наличие возможностей для сотрудничества в будущем. Конкретные же экономические результаты будут зависеть от договоренностей и практических проектов, которые будут объявлены по итогам переговоров.

Марко Рубио на Регистане: обсужден новый этап узбекско-американского сотрудничества

В Самарканде пройдут важные встречи в формате С5+1

Одним из главных мероприятий визита Марко Рубио является встреча в формате С5+1. Ожидается, что на ней представители пяти стран Центральной Азии и США обсудят вопросы регионального сотрудничества.

Формат С5+1 объединяет Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и США. Этот механизм диалога считается важной площадкой для развития сотрудничества между странами Центральной Азии и Вашингтоном в политической, экономической сферах и сфере безопасности.

Программой визита также предусмотрены переговоры с руководством Узбекистана и представителями стран региона.

В число основных вопросов повестки дня входят торговля, частные инвестиции, энергетическая безопасность и развитие региональной взаимосвязанности.

Эти темы приобретают особую актуальность в условиях, когда роль Центральной Азии в международных экономических связях неуклонно возрастает.

Марко Рубио на Регистане: обсужден новый этап узбекско-американского сотрудничества

Почему выбор Самарканда для формата С5+1 важен?

Роль Самарканда в этом процессе не ограничивается лишь его историческим и культурным значением. Площадка диалога С5+1 была запущена именно в этом городе в ноябре 2015 года.

В этом смысле проведение визита Марко Рубио и региональных встреч в Самарканде имеет и исторический символизм. Город, где издавна пересекались торговые пути между Востоком и Западом, сегодня продолжает служить важной площадкой для международного диалога и экономического сотрудничества.

Историческое наследие Самарканда и современные дипломатические задачи гармонично переплетаются в одной точке: с одной стороны — торговые пути, веками связывавшие народы, с другой — сегодняшние вопросы инвестиций, энергетики и регионального сотрудничества.

Марко Рубио на Регистане: обсужден новый этап узбекско-американского сотрудничества

Какие возможности может открыть визит для Узбекистана?

Участие представителей американских компаний, встреча в формате С5+1 и двусторонние переговоры свидетельствуют о важности экономического направления в узбекско-американских отношениях.

Если диалоги продолжатся конкретными договоренностями и практическими проектами, это может создать дополнительные возможности для расширения торговых связей, привлечения новых инвестиций и усиления международного сотрудничества местного бизнеса.

Однако для оценки этих результатов важную роль сыграют официальные соглашения, инвестиционные обязательства и информация о проектах, которые будут обнародованы по итогам визита.

Главный символ встречи на Регистане заключается в том, что Самарканд связывает свою роль исторического торгового центра с духом современного международного сотрудничества. Теперь внимание будет сосредоточено не только на дипломатических диалогах, но и на тех практических результатах, которые они принесут для экономики, бизнеса и региональных связей Узбекистана.

Марко РубиоСамаркандС5+1Отношения США-Узбекистан
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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