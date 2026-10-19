Марко Рубио в Самарканде: Саида Мирзиёева встретила его лично

Визит государственного секретаря США Марко Рубио в Узбекистан стал важным событием с точки зрения международной дипломатии и экономического сотрудничества. Саида Мирзиёева встретила высокопоставленного американского гостя на древней самаркандской земле, подчеркнув, что это его первый визит в Центральную Азию. Теперь основное внимание сосредоточено на региональных переговорах, новых инвестициях и дальнейшем развитии узбекско-американских отношений.

Руководитель Администрации Президента Узбекистана Саида Мирзиёева сообщила об этом в своем Телеграм-канале. Приветствуя госсекретаря США в Самарканде, она отметила, что в рамках визита запланирован ряд важных встреч и переговоров.

«Добро пожаловать в Узбекистан, господин Рубио!»

Саида Мирзиёева выразила удовлетворение возможностью встретить американского гостя в древнем и вечно юном Самарканде, подчеркнув региональное значение визита.

«Рада приветствовать госсекретаря США Марко Рубио на древней и вечно юной самаркандской земле. Это его первый визит в Центральную Азию», — написала она.

Саида Мирзиёева также сообщила, что впереди ожидаются важные переговоры в формате «С5+1», встречи с представителями бизнеса, а также очередное заседание Американско-узбекского делового и инвестиционного совета.

«Добро пожаловать в Узбекистан, господин Рубио!» — завершила она свое обращение искренним приветствием.

Кто встретил в Международном аэропорту Самарканда?

Марко Рубио был встречен в Международном аэропорту Самарканда с участием официальных лиц Узбекистана и США.

В церемонии встречи приняли участие:

Руководитель Администрации Президента Узбекистана Саида Мирзиёева;

Министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов;

Специальный представитель президента США Серджо Гор;

Посол США в Узбекистане Джонатан Хэник.

Выбор Самарканда для дипломатических встреч также имеет особое значение. Этот город, издавна связывавший Восток и Запад, сегодня служит важной площадкой для развития международного диалога, регионального сотрудничества и экономического партнерства.

19 октября: важные переговоры в формате «С5+1»

19 октября Марко Рубио примет участие во встрече с участием министров иностранных дел стран Центральной Азии в Самарканде.

Формат «С5+1» предполагает диалог между США и пятью государствами Центральной Азии — Узбекистаном, Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном и Туркменистаном.

Этот формат считается важной дипломатической площадкой для укрепления регионального сотрудничества, расширения экономических связей и обсуждения вопросов, представляющих взаимный интерес.

Ожидается, что в ходе переговоров в Самарканде наряду с политическим диалогом в повестку войдут и вопросы торговли, инвестиций и экономического сотрудничества.

Одно из важнейших направлений визита — инвестиции

Визит Марко Рубио в Узбекистан не ограничивается только дипломатическими встречами. Программа также включает в себя диалог с представителями бизнеса и очередное заседание Американско-узбекского делового и инвестиционного совета.

Эти встречи могут послужить дальнейшему развитию экономических отношений между двумя странами, укреплению связей между предпринимателями и обсуждению новых возможностей для совместных проектов.

Практические результаты диалога с американскими партнерами, в частности новые инвестиционные инициативы и бизнес-соглашения, имеют особое значение для Узбекистана. Однако их конкретные итоги будут зависеть от результатов переговоров и официальных объявлений.

Новые возможности в узбекско-американских отношениях

Первый визит Марко Рубио в Центральную Азию вновь демонстрирует внимание к развитию сотрудничества между Узбекистаном и США.

Подобные встречи создают возможности для активизации политического диалога, расширения торгово-инвестиционных связей и взаимного обмена мнениями по региональным вопросам.

Главный ожидаемый результат переговоров в Самарканде — обогащение дипломатического диалога конкретными практичными инициативами. Если запланированные встречи будут подкреплены новыми соглашениями и совместными проектами, это может стать важным шагом для партнерства двух стран.

Древний Самарканд вновь становится центром международного диалога. Теперь основное внимание будет направлено на то, какими результатами завершатся переговоры и какие новые возможности они откроют для Узбекистана.