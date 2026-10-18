Госсекретарь США Марко Рубио прибыл в Самарканд

·29·Узбекистан
Госсекретарь США Марко Рубио прибыл в Самарканд

Сегодня, 18 октября, Госсекретарь США Марко Рубио прибыл с визитом в Узбекистан. Он примет участие в ряде встреч в Самарканде, посвященных сотрудничеству между странами Центральной Азии и США.

Сообщается, что Рубио встретили руководитель Администрации Президента Узбекистана Саида Мирзиёева, министр иностранных дел Бахтиёр Саидов, специальный представитель президента США по делам Южной и Центральной Азии Серджо Гор, а также посол США в Узбекистане Джонатан Хеник.

19 октября в Самарканде пройдет министерская встреча в формате C5+1. В ней примут участие представители США и пяти государств Центральной Азии — Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана. Рубио также проведет двусторонние встречи с высокопоставленными официальными лицами стран региона.

По данным Государственного департамента США, Госсекретаря сопровождает делегация, состоящая из более чем 200 представителей бизнеса. Среди основных целей визита — укрепление торгово-экономических связей, привлечение инвестиций и расширение стратегического партнерства.

Ранее Рубио подчеркивал важность развития связей с Центральной Азией для США. Ожидается, что на встречах в Самарканде будут обсуждены вопросы регионального сотрудничества и дальнейшего расширения экономических связей.

Марко РубиоC5+1СамаркандГоссекретарь США
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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