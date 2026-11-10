Демократы, получившие контроль над Конгрессом, начинают расследование в отношении империи Илона Маска

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Демократы, получившие контроль над Конгрессом, начинают расследование в отношении империи Илона Маска
КороткоПодготовлено с помощью ИИПоказать
  • Получение Демократической партией абсолютного большинства в Конгрессе на промежуточных выборах в США привело к началу масштабных расследований в отношении бизнес-империи Илона Маска.
  • Демократы планируют установить строгий контроль над деятельностью миллиардера в департаменте DOGE, его связями с Россией и системой Старшиелд.
  • Также они намерены контролировать проекты Tesla и искусственного интеллекта.

После того как Демократическая партия получила абсолютное большинство в обеих палатах Конгресса на промежуточных выборах в США, самый богатый человек в мире Илон Маск столкнулся с самым серьезным политическим давлением за всю историю своей технологической и финансовой империи. Как пишет издание Аксиос, демократы готовятся к началу масштабных официальных расследований деятельности Маска в департаменте DOGE, его связей с Россией и системы Старшиелд.

Поражение на 475 миллионов долларов

По данным Форбес, Илон Маск, чье состояние оценивается в 896 миллиардов долларов, стал главным донором Республиканской партии на этих выборах и вложил в предвыборную кампанию более 475 миллионов долларов. Однако, согласно анализу Виред, более 99 процентов кандидатов, которых поддерживал миллиардер, потерпели сокрушительное поражение.

Самый болезненный удар был нанесен в штате Техас: несмотря на то, что Маск потратил 160 миллионов долларов на победу Кена Пакстона в сенатской гонке, это место занял демократ Джеймс Таларико. По итогам промежуточных выборов Демократическая партия получила 54 места в Сенате и 254 места в Палате представителей, установив полный контроль над законодательным органом. Эта ситуация вызвала резкое недовольство президента Дональда Трампа, который через Truth Social открыто выразил сомнения в честности выборов.

Направление / Проект Маска

Претензии и планы демократов

Ожидаемые политические и финансовые последствия

Департамент DOGE

Использование секретных государственных данных и извлечение выгоды из связей с Трампом

Расследование Конгресса и вызов руководителей на допрос

Старшиелд (Starlink) и Россия

Ограничение работы системы в Украине и возможные контакты с официальными лицами РФ

Требование объяснений по вопросам национальной безопасности

Tesla Роботакси

Недопущение смягчения требований безопасности на уровне штатов

Блокировка федерального законопроекта, задержка коммерциализации

Искусственный интеллект (xAI / SpaceX)

Внедрение независимых проверок безопасности передовых моделей ИИ

Официальный запрос документов по безопасности ИИ от SpaceX

«Тот, кто живет мечом, от меча и погибнет. Я обязательно выясню, кто на самом деле стоит за моими противниками».

Илон Маск, официальный комментарий в сети Кс (бывший Twitter).

Что ждет империю: осада роботакси и искусственного интеллекта

Демократы считают Маска «катастрофическим символом эпохи МАГА» — символом чрезмерного богатства, бесконтрольного вмешательства миллиардеров в государственное управление и неэтичного контроля над искусственным интеллектом.

В результате бизнес-проекты Маска оказались под прямым ударом. В частности, проект роботакси Tesla может лишиться возможности обходить ограничения штатов. В сфере искусственного интеллекта готовятся новые законы о жестком государственном мониторинге. Тот факт, что Маск работал в администрации Трампа до мая 2025 года и возглавлял департамент эффективности государственного управления (DOGE), теперь стал главным уязвимым местом его бизнес-империи.

Как вы думаете, смогут ли расследования Конгресса ослабить технологическую мощь Илона Маска или миллиардер снова преодолеет политическое сопротивление? Оставляйте свое мнение в комментариях.

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Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» редактор
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