Демократы, получившие контроль над Конгрессом, начинают расследование в отношении империи Илона Маска
КороткоПодготовлено с помощью ИИПоказать
- Получение Демократической партией абсолютного большинства в Конгрессе на промежуточных выборах в США привело к началу масштабных расследований в отношении бизнес-империи Илона Маска.
- Демократы планируют установить строгий контроль над деятельностью миллиардера в департаменте DOGE, его связями с Россией и системой Старшиелд.
- Также они намерены контролировать проекты Tesla и искусственного интеллекта.
После того как Демократическая партия получила абсолютное большинство в обеих палатах Конгресса на промежуточных выборах в США, самый богатый человек в мире Илон Маск столкнулся с самым серьезным политическим давлением за всю историю своей технологической и финансовой империи. Как пишет издание Аксиос, демократы готовятся к началу масштабных официальных расследований деятельности Маска в департаменте DOGE, его связей с Россией и системы Старшиелд.
Поражение на 475 миллионов долларов
По данным Форбес, Илон Маск, чье состояние оценивается в 896 миллиардов долларов, стал главным донором Республиканской партии на этих выборах и вложил в предвыборную кампанию более 475 миллионов долларов. Однако, согласно анализу Виред, более 99 процентов кандидатов, которых поддерживал миллиардер, потерпели сокрушительное поражение.
Самый болезненный удар был нанесен в штате Техас: несмотря на то, что Маск потратил 160 миллионов долларов на победу Кена Пакстона в сенатской гонке, это место занял демократ Джеймс Таларико. По итогам промежуточных выборов Демократическая партия получила 54 места в Сенате и 254 места в Палате представителей, установив полный контроль над законодательным органом. Эта ситуация вызвала резкое недовольство президента Дональда Трампа, который через Truth Social открыто выразил сомнения в честности выборов.
Направление / Проект Маска
Претензии и планы демократов
Ожидаемые политические и финансовые последствия
Департамент DOGE
Использование секретных государственных данных и извлечение выгоды из связей с Трампом
Расследование Конгресса и вызов руководителей на допрос
Старшиелд (Starlink) и Россия
Ограничение работы системы в Украине и возможные контакты с официальными лицами РФ
Требование объяснений по вопросам национальной безопасности
Tesla Роботакси
Недопущение смягчения требований безопасности на уровне штатов
Блокировка федерального законопроекта, задержка коммерциализации
Искусственный интеллект (xAI / SpaceX)
Внедрение независимых проверок безопасности передовых моделей ИИ
Официальный запрос документов по безопасности ИИ от SpaceX
«Тот, кто живет мечом, от меча и погибнет. Я обязательно выясню, кто на самом деле стоит за моими противниками».
— Илон Маск, официальный комментарий в сети Кс (бывший Twitter).
Что ждет империю: осада роботакси и искусственного интеллекта
Демократы считают Маска «катастрофическим символом эпохи МАГА» — символом чрезмерного богатства, бесконтрольного вмешательства миллиардеров в государственное управление и неэтичного контроля над искусственным интеллектом.
В результате бизнес-проекты Маска оказались под прямым ударом. В частности, проект роботакси Tesla может лишиться возможности обходить ограничения штатов. В сфере искусственного интеллекта готовятся новые законы о жестком государственном мониторинге. Тот факт, что Маск работал в администрации Трампа до мая 2025 года и возглавлял департамент эффективности государственного управления (DOGE), теперь стал главным уязвимым местом его бизнес-империи.
Как вы думаете, смогут ли расследования Конгресса ослабить технологическую мощь Илона Маска или миллиардер снова преодолеет политическое сопротивление? Оставляйте свое мнение в комментариях.
С подпиской рекламы не будет
Zamin Premium — 4 900 сум в месяц
Комментарии0
…