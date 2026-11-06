Неожиданный комментарий Моуринью: был ли Роналду вынужден попрощаться со сборной Португалии?

Бывший главный тренер мадридского «Реала», известный португальский специалист Жозе Моуринью высказал свое мнение о решении своего соотечественника и бывшего подопечного, нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду завершить карьеру в национальной сборной.

Как сообщает издание Мадрид Кстра, тренер по прозвищу «Особенный» заявил, что уважает решение футболиста, однако открыто намекнул, что остался недоволен тем, как именно произошло это прощание со сборной.

«Я хотел бы, чтобы это закончилось иначе»

Моуринью напомнил, что 41-летняя легенда еще не ушел из футбола окончательно и перед ним стоят большие цели:

Уважение к решению: «Это его личное решение, и его, безусловно, нужно уважать, я тоже его уважаю. Он еще не покинул большой футбол, у него впереди еще много целей, которых нужно достичь», — сказал специалист;

Тон сожаления: В то же время в словах тренера остался резкий и загадочный подтекст: «Я хотел бы только одного: чтобы его карьера в национальной сборной завершилась не так, как вчера, а иначе».

Скрытая причина: есть ли конфликт с Жорже Жезушем?

С момента объявления решения Роналду в международной прессе множатся сообщения о том, что за этим прощанием стоят серьезные внутренние разногласия:

Внутренний конфликт: По данным некоторых источников и инсайдеров, Криштиану мог быть вынужден покинуть команду из-за острого конфликта и столкновения взглядов с главным тренером национальной сборной Жорже Жезушем;

Карьера в клубе продолжается: Хотя 41-летний бомбардир закрыл свою 23-летнюю историческую главу в национальной сборной, он продолжит выходить на поле в официальных матчах в составе саудовского клуба «Аль-Наср».

Фраза Моуринью о том, что все закончилось «не так, как вчера», еще больше усиливает среди болельщиков и экспертов предположения о том, что Роналду расстался со сборной на фоне проблем, без ожидаемого торжественного прощания.