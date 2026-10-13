Покинул ли МрБеаст Узбекистан после инцидента в Самарканде?

·0·Общество
Покинул ли МрБеаст Узбекистан после инцидента в Самарканде?

В социальных сетях распространились сообщения о том, что популярный американский блогер МрБеаст в Самарканде покинул Узбекистан из соображений безопасности после скопления фанатов. Даже на странице телеканала CNN в Instagram были опубликованы кадры из Самарканда, где говорилось, что команда блогера может отменить поездку. Однако Фонд развития культуры и искусства Узбекистана дал официальный комментарий по этому поводу.

Согласно данным фонда, визит Джимми Дональдсона в Узбекистан с самого начала планировался с охватом городов Ташкент и Самарканд. Программа поездки была заранее согласована с командой МрБеаст и организована в соответствии с утвержденным графиком.

В официальном заявлении подчеркивается, что ни один пункт программы визита не был отменен. Дата отъезда блогера из Узбекистанатакже была определена заранее. Кроме того, другие члены съемочной группы продолжают съемки в других регионах страны согласно плану.

Фонд выразил благодарность жителям и гостям Ташкента и Самарканда за теплый прием МрБеаст и его команды. Отмечено, что дополнительная информация о визите будет публиковаться на официальных каналах.

Напомним, что МрБеаст прибыл в Ташкент 9 октября в рамках массового мероприятия, организованного по инициативе Фонда развития культуры и искусства Узбекистана.

Джимми Дональдсон известен своими высокобюджетными видео на YouTube, различными соревнованиями и крупными денежными призами. На его каналы подписано в общей сложности более 500 миллионов пользователей. Блогер также известен своим участием в благотворительных проектах.

MrBeastДжимми ДональдсонФонд развития культуры и искусства УзбекистанаСамаркандУзбекистан
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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