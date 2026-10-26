Искренний диалог президента и телеведущего: «Ты никого не заставляешь спать, почему сидишь молча?»

·62·Общество
Искренний диалог президента и телеведущего: «Ты никого не заставляешь спать, почему сидишь молча?»

В ходе встречи с деятелями кино и телевидения президент Шавкат Мирзиёев провел открытый и искренний диалог с известным телеведущим и продюсером Дилшодом Мирзамуродовым. Шутливое обращение главы государства: «Здесь сидит представитель тех, кто не спал по ночам. Ты никого не заставляешь спать, почему сидишь молча?» — переросло в историческое признание, вызвавшее сильное волнение и слезы.

Молодой творец, приехавший из Сырдарьи и завоевавший любовь миллионов зрителей своим трудом, взволнованно рассказал о том, как сын простой уборщицы попал на встречу к президенту, о тревогах, связанных с первой зарплатой, и о сегодняшнем доходе, превышающем 100 миллионов сумов.

«Мама плакала, думая, что я украл»: пройденный путь парня из Сырдарьи

Во время беседы Дилшод Мирзамуродов поделился с президентом самыми волнительными моментами своей жизни:

  • Недоверчивые слезы матери: «Когда я сказал маме, что иду к президенту, она не поверила. Я сказал, что это правда, но как она могла поверить? Сын матери, которая всю жизнь проработала уборщицей, сегодня стоит перед главой государства. Мама плакала от радости, и я плакал вместе с ней», — признался творец;

  • Путь, начавшийся с 16 миллионов: Он отметил, что когда только пришел на телевидение и впервые принес домой зарплату в 16 миллионов сумов, мама испугалась и спросила: «Ты что, украл?», подчеркнув, что такое уважение к работникам творческой сферы потрясло всю семью;

  • Сегодняшний успех: В настоящее время ведущий, работающий продюсером на канале «Zo‘r TV», признался, что его ежемесячный доход превышает 100 миллионов сумов, и благодаря созданным в сфере условиям он смог приобрести жилье в столице.

Шавкат Мирзиёев: «Отдельное спасибо маме, мы живем благодаря молитвам таких матерей»

Услышав искренние слова молодого творца, глава государства выразил безграничное уважение его трудолюбивой матери:

  • Признание трудящегося парня из Сырдарьи: Президент отметил, что следит за тем, как Дилшод, приехав из Сырдарьи, неустанно трудясь, работая над собой и находя общий язык с каждым творческим человеком, завоевал авторитет, и выразил большую радость по этому поводу;

  • Молитвы матерей — огромная сила: «Дилшод, передай маме от меня отдельное спасибо. Пусть ее молитвы будут услышаны. Мы все живем в нашей стране благодаря молитвам наших матерей. Любовь, молитва и уважение матери — это огромная сила и мощь», — сказал Шавкат Мирзиёев;

  • Привет коллективу телевидения: В завершение беседы глава государства передал теплые приветствия всему творческому коллективу: «Передай коллективу, что президент тоже нас смотрит».

Жизненный путь Дилшода Мирзамуродова в цифрах

Показатель

Детали

Происхождение

Сырдарьинская область

Семейная среда

Мать всю жизнь работала уборщицей, воспитывая детей

Первая зарплата на телевидении

16 000 000 сумов

Нынешняя должность и зарплата

Главный продюсер «Zo‘r TV», более 100 000 000 сумов

Влияние реформ президента

После отмены ограничений по прописке приобрел жилье в Ташкенте

Отношение президента

Выражено высокое признание и благодарность за честный труд и молитвы матери

Шавкат МирзиёевДилшод МирзамуродовZo‘r TV
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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