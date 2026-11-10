Бунт внутри элиты: Почему Конгресс объявил главу Пентагона угрозой Конституции?
КороткоПодготовлено с помощью ИИПоказать
- Член Палаты представителей США Томас Мэсси представил в Конгресс официальный проект резолюции об отстранении от должности (импичменте) главы Пентагона Пита Хегсета.
- Хегсета обвиняют в злоупотреблении полномочиями, выраженном в проведении военных действий против Ирана без разрешения Конгресса.
- Также он обвиняется в осуществлении операций в Карибском бассейне и попытках задержания президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
Очередное крупное потрясение в политической элите США: член Палаты представителей, республиканец Томас Мэсси внес в Конгресс официальный проект резолюции об отстранении от должности (импичменте) главы Пентагона Пита Хегсета. Хегсета обвиняют в злоупотреблении полномочиями в связи с проведением военных действий против Ирана без разрешения Конгресса, нанесением ударов по судам в Карибском бассейне и попытками задержания президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Голосование по документу запланировано на среду.
Единодушие двух партий и влияние промежуточных выборов
Согласно анализу КБС Невс, импичмент Хегсета с высокой долей вероятности получит широкую двухпартийную поддержку в Конгрессе. Этому способствуют два основных фактора: во-первых, члены обеих партий крайне недовольны военной кампанией, которую Хегсет ведет против Ирана; во-вторых, среди республиканцев, потерпевших поражение на недавних промежуточных выборах, резко возросли обеспокоенность и протестные настроения в отношении действий руководства Пентагона.
Томас Мэсси, избранный от штата Кентукки, на протяжении последних месяцев открыто выступал против ряда решений администрации Белого дома. Он поднимал вопрос об импичменте еще в сентябре, однако руководство палаты досрочно закрыло заседание, отложив голосование до ноября. Теперь он представил обновленный 34-страничный документ.
Пункт обвинения
Содержание и основание
Правовая и политическая претензия
Война против Ирана
Проведение военных операций без официального разрешения (санкции) Конгресса
Нарушение нормы Конституции США об объявлении войны
Операции в Карибском море
Нанесение Пентагоном ударов по судам в акватории
Выход за пределы военных полномочий
Задержание Мадуро
Операции по задержанию президента Венесуэлы Николаса Мадуро
Действия, противоречащие международному и национальному законодательству
Конституционная угроза
Деятельность, противоречащая должностным обязанностям и верховенству закона
Требование о пожизненном лишении права занимать государственные должности
«Питер Брайан Хегсет доказал, что, оставаясь на своем посту, он представляет серьезную угрозу для Конституции. Он действовал способом, который абсолютно несовместим с его долгом и верховенством закона. По этой причине он заслуживает импичмента, отстранения от должности и лишения права занимать любую почетную, доверенную или оплачиваемую должность в США».
— Томас Мэсси, член Палаты представителей Конгресса США.
Спокойствие Пентагона: Что говорит Хегсет?
Несмотря на жесткое давление в Конгрессе, Пит Хегсет пытается не драматизировать ситуацию. В общении с журналистами он призвал не переоценивать угрозу импичмента и заявил о готовности полностью защищать свою деятельность в Пентагоне.
На вопрос о том, хватит ли у республиканцев голосов, чтобы остановить импичмент, министр ответил кратко: «Нас это не беспокоит». Во вторник Хегсет сообщил, что проведет в Пентагоне специальный брифинг, посвященный этим действиям Конгресса. Однако ожидается, что результат голосования в среду станет испытанием, которое решит дальнейшую судьбу военного руководства США.
Как вы считаете, удастся ли Конгрессу отстранить главу Пентагона от должности или это очередной инструмент давления во внутриполитической борьбе? Оставляйте свое мнение в комментариях.
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