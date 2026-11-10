Бунт внутри элиты: Почему Конгресс объявил главу Пентагона угрозой Конституции?

Очередное крупное потрясение в политической элите США: член Палаты представителей, республиканец Томас Мэсси внес в Конгресс официальный проект резолюции об отстранении от должности (импичменте) главы Пентагона Пита Хегсета. Хегсета обвиняют в злоупотреблении полномочиями в связи с проведением военных действий против Ирана без разрешения Конгресса, нанесением ударов по судам в Карибском бассейне и попытками задержания президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Голосование по документу запланировано на среду. Единодушие двух партий и влияние промежуточных выборов Согласно анализу КБС Невс, импичмент Хегсета с высокой долей вероятности получит широкую двухпартийную поддержку в Конгрессе. Этому способствуют два основных фактора: во-первых, члены обеих партий крайне недовольны военной кампанией, которую Хегсет ведет против Ирана; во-вторых, среди республиканцев, потерпевших поражение на недавних промежуточных выборах, резко возросли обеспокоенность и протестные настроения в отношении действий руководства Пентагона.

Томас Мэсси, избранный от штата Кентукки, на протяжении последних месяцев открыто выступал против ряда решений администрации Белого дома. Он поднимал вопрос об импичменте еще в сентябре, однако руководство палаты досрочно закрыло заседание, отложив голосование до ноября. Теперь он представил обновленный 34-страничный документ. Пункт обвинения Содержание и основание Правовая и политическая претензия Война против Ирана Проведение военных операций без официального разрешения (санкции) Конгресса Нарушение нормы Конституции США об объявлении войны Операции в Карибском море Нанесение Пентагоном ударов по судам в акватории Выход за пределы военных полномочий Задержание Мадуро Операции по задержанию президента Венесуэлы Николаса Мадуро Действия, противоречащие международному и национальному законодательству Конституционная угроза Деятельность, противоречащая должностным обязанностям и верховенству закона Требование о пожизненном лишении права занимать государственные должности «Питер Брайан Хегсет доказал, что, оставаясь на своем посту, он представляет серьезную угрозу для Конституции. Он действовал способом, который абсолютно несовместим с его долгом и верховенством закона. По этой причине он заслуживает импичмента, отстранения от должности и лишения права занимать любую почетную, доверенную или оплачиваемую должность в США». — Томас Мэсси, член Палаты представителей Конгресса США. Спокойствие Пентагона: Что говорит Хегсет? Несмотря на жесткое давление в Конгрессе, Пит Хегсет пытается не драматизировать ситуацию. В общении с журналистами он призвал не переоценивать угрозу импичмента и заявил о готовности полностью защищать свою деятельность в Пентагоне.