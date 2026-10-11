Сотрудник ОВД сделал важное заявление по поводу MrBeast, поездка знаменитого блогера отменена

·3·Общество
Сотрудник ОВД сделал важное заявление по поводу MrBeast, поездка знаменитого блогера отменена

После неожиданного ажиотажа и беспорядков в Самарканде личный визит всемирно известного ютубера MrBeast (Джимми Дональдсона) в Бухару и Хиву был официально отменен. В города прибыла лишь специальная съемочная группа блогера и транспортные средства, сам же MrBeast сюда лично не приедет.

В связи с широко распространившимися в социальных сетях необоснованными сообщениями о том, что «MrBeast сегодня в Бухаре», представители органов внутренних дел направили гражданам официальное обращение.

Официальное пояснение от сотрудника ОВД: «Сами они не приезжали, собираться не нужно»

Ответственный сотрудник УВД Бухарской области Улугбек Шукуруллаев разъяснил ситуацию в специальном видеообращении к гражданам и гостям города:

  • Личный визит отменен: «Mr. Beast лично в Бухару не приезжал. Напротив, прибыли их команды, транспортные средства, и они ведут съемки у исторических памятников и достопримечательностей», — подчеркнул официальный представитель;

  • Призыв не верить фейковым новостям: Общественность призвали не распространять в интернете ложные сообщения о том, что «MrBeast приехал в Бухару», и не создавать искусственный ажиотаж среди фанатов;

  • Беспокойство вокруг Арка: Гражданам, собирающимся у крепости Арк и других исторических мест в надежде увидеть блогера, напомнили, что самого ютубера там нет, и необходимо соблюдать правила безопасности.

Выводы, сделанные из хаоса в Самарканде

Организаторы и структуры безопасности приняли это решение на основе опыта в Самарканде:

  • Предотвращение толпы: В Самарканде наблюдалось, как дети и подростки высыпали на улицы, бегали за машинами и создавали дафку;

    • Общественный порядок в приоритете: Чтобы не нарушать безопасность узких улиц Бухары и Хивы, исторических памятников и движение пешеходов, команда блогера отказалась от прямых встреч с общественностью.

Правоохранительные органы настоятельно просят население и молодежь соблюдать дисциплину, не верить необоснованным слухам и не создавать столпотворений и искусственных очередей на улицах.

MrBeastБухараХиваУправление внутренних дел
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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