Сотрудник ОВД сделал важное заявление по поводу MrBeast, поездка знаменитого блогера отменена

После неожиданного ажиотажа и беспорядков в Самарканде личный визит всемирно известного ютубера MrBeast (Джимми Дональдсона) в Бухару и Хиву был официально отменен. В города прибыла лишь специальная съемочная группа блогера и транспортные средства, сам же MrBeast сюда лично не приедет.

В связи с широко распространившимися в социальных сетях необоснованными сообщениями о том, что «MrBeast сегодня в Бухаре», представители органов внутренних дел направили гражданам официальное обращение.

Официальное пояснение от сотрудника ОВД: «Сами они не приезжали, собираться не нужно»

Ответственный сотрудник УВД Бухарской области Улугбек Шукуруллаев разъяснил ситуацию в специальном видеообращении к гражданам и гостям города:

Личный визит отменен: «Mr. Beast лично в Бухару не приезжал. Напротив, прибыли их команды, транспортные средства, и они ведут съемки у исторических памятников и достопримечательностей», — подчеркнул официальный представитель;

Призыв не верить фейковым новостям: Общественность призвали не распространять в интернете ложные сообщения о том, что «MrBeast приехал в Бухару», и не создавать искусственный ажиотаж среди фанатов;

Беспокойство вокруг Арка: Гражданам, собирающимся у крепости Арк и других исторических мест в надежде увидеть блогера, напомнили, что самого ютубера там нет, и необходимо соблюдать правила безопасности.

Выводы, сделанные из хаоса в Самарканде

Организаторы и структуры безопасности приняли это решение на основе опыта в Самарканде:

Предотвращение толпы: В Самарканде наблюдалось, как дети и подростки высыпали на улицы, бегали за машинами и создавали дафку; Общественный порядок в приоритете: Чтобы не нарушать безопасность узких улиц Бухары и Хивы, исторических памятников и движение пешеходов, команда блогера отказалась от прямых встреч с общественностью.



Правоохранительные органы настоятельно просят население и молодежь соблюдать дисциплину, не верить необоснованным слухам и не создавать столпотворений и искусственных очередей на улицах.