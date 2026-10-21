Ученица 11-го класса из Сурхандарьи одновременно получила приглашения от 7 университетов США
Ученица 11-го класса специализированной школы Кумкурганского района Сурхандарьинской области Ашурова Ширин получила приглашения на учебу от семи университетов США.
Интерес юной школьницы к науке, ее исследования и упорный труд открывают ей возможности для получения образования на международном уровне. То, что Ширин получила предложения от университетов, работающих в различных направлениях, является одним из важных шагов на пути к ее будущим профессиональным целям.
Она получила приглашения на учебу от следующих университетов:
Эмбри-Риддлский аэронавтический университет — аэрокосмическая инженерия;
Университет Холлинс — математика и физика;
Университет Льюиса — компьютерная инженерия;
Сиракузский университет — аэрокосмическая инженерия;
Университет Коннектикута — инженерия и физика;
Университет Южной Дакоты — биомедицинская инженерия;
Университет штата Винона — общая инженерия.
Получение приглашений сразу от семи университетов демонстрирует стремление Ширин к знаниям и ее решимость в достижении поставленных целей. Ее успех может стать примером для молодежи в использовании возможностей международного образования и проявлении своего потенциала на мировом уровне.
Поздравляем Ашурову Ширин с этим успехом! Желаем ей удачи в дальнейшей учебе, правильного выбора и покорения новых вершин.
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