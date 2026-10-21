Ученица 11-го класса из Сурхандарьи одновременно получила приглашения от 7 университетов США

·59·Общество
Ученица 11-го класса из Сурхандарьи одновременно получила приглашения от 7 университетов США

Ученица 11-го класса специализированной школы Кумкурганского района Сурхандарьинской области Ашурова Ширин получила приглашения на учебу от семи университетов США.

Интерес юной школьницы к науке, ее исследования и упорный труд открывают ей возможности для получения образования на международном уровне. То, что Ширин получила предложения от университетов, работающих в различных направлениях, является одним из важных шагов на пути к ее будущим профессиональным целям.

Она получила приглашения на учебу от следующих университетов:

Эмбри-Риддлский аэронавтический университет — аэрокосмическая инженерия;

Университет Холлинс — математика и физика;

Университет Льюиса — компьютерная инженерия;

Сиракузский университет — аэрокосмическая инженерия;

Университет Коннектикута — инженерия и физика;

Университет Южной Дакоты — биомедицинская инженерия;

Университет штата Винона — общая инженерия.

Получение приглашений сразу от семи университетов демонстрирует стремление Ширин к знаниям и ее решимость в достижении поставленных целей. Ее успех может стать примером для молодежи в использовании возможностей международного образования и проявлении своего потенциала на мировом уровне.

Поздравляем Ашурову Ширин с этим успехом! Желаем ей удачи в дальнейшей учебе, правильного выбора и покорения новых вершин.

Ашурова ШиринКумкурганский районЭмбри-Риддлский аэронавтический университетМеждународное образование
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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