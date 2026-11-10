Революция на рынке строящегося жилья: теперь деньги покупателей не будут передаваться застройщику

На рынке недвижимости Узбекистана внедряется кардинальная реформа, направленная на защиту интересов граждан и пресечение случаев мошенничества. Установлены новые строгие правила для многоквартирных домов, строящихся на основе долевого участия. Теперь средства, выплаченные покупателями, не будут поступать напрямую в руки застройщика, а будут храниться на специальных банковских счетах. Ожидается, что этот шаг положит конец таким болезненным проблемам, как недостроенные объекты или присвоение инвестиций граждан.

Эскроу-счета: где и как хранятся деньги?

Центральным звеном нового порядка является система эскроу-счетов, проверенная международной практикой. Согласно ей, средства, выплаченные покупателем за квартиру, направляются не в распоряжение строительной компании, а на замороженный банковский счет.

Застройщик сможет получить эти средства только после того, как здание будет полностью достроено и оформлены официальные документы о сдаче в эксплуатацию государственной приемочной комиссией. До завершения строительства деньги будут находиться в безопасности под банковской гарантией.