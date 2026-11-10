Революция на рынке строящегося жилья: теперь деньги покупателей не будут передаваться застройщику
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- В сфере недвижимости Узбекистана внедряется система эскроу-счетов для домов, строящихся на основе долевого участия, с целью защиты средств граждан от мошенничества.
- Теперь средства, выплаченные покупателями, будут направляться не застройщику, а на специальный замороженный счет в банке.
- Эти средства будут переданы компании только после сдачи здания в эксплуатацию.
На рынке недвижимости Узбекистана внедряется кардинальная реформа, направленная на защиту интересов граждан и пресечение случаев мошенничества. Установлены новые строгие правила для многоквартирных домов, строящихся на основе долевого участия. Теперь средства, выплаченные покупателями, не будут поступать напрямую в руки застройщика, а будут храниться на специальных банковских счетах. Ожидается, что этот шаг положит конец таким болезненным проблемам, как недостроенные объекты или присвоение инвестиций граждан.
Эскроу-счета: где и как хранятся деньги?
Центральным звеном нового порядка является система эскроу-счетов, проверенная международной практикой. Согласно ей, средства, выплаченные покупателем за квартиру, направляются не в распоряжение строительной компании, а на замороженный банковский счет.
Застройщик сможет получить эти средства только после того, как здание будет полностью достроено и оформлены официальные документы о сдаче в эксплуатацию государственной приемочной комиссией. До завершения строительства деньги будут находиться в безопасности под банковской гарантией.
Звено механизма
Прежнее положение (рискованная практика)
Новый порядок (гарантированная система)
Адресат платежа
Деньги поступали напрямую на счет застройщика
Специальный защищенный эскроу-счет в банке
Снятие средств
Свободно расходовались в ходе строительства
Выдаются только после сдачи здания в эксплуатацию
Статус договора
Чаще всего заключался в простой письменной форме
Обязательное нотариальное заверение и государственная регистрация
Требование прозрачности
Проектная документация могла не раскрываться
Обязательная регистрация в специальной системе и публичное объявление
При нарушении требований
Возврат денег затягивался на годы
Обязательный возврат покупателю денег вместе с процентами
«Система эскроу не позволит застройщику создавать финансовые пирамиды за счет денег граждан без гарантий безопасности или бросать объект — средства покупателя находятся под полной защитой до тех пор, пока он не получит ключи от квартиры».
Требования к открытости застройщиков и условия рассрочки
В новой системе к строительным компаниям предъявляются жесткие требования. Прежде чем начать сбор денег с населения, строительная компания обязана зарегистрироваться в специальной электронной системе государства и публично раскрыть всю проектно-сметную документацию объекта. Если эти условия нарушаются или обязательства не выполняются, застройщик обязан безоговорочно вернуть средства, полученные от гражданина, вместе с установленными законом процентами.
При этом деятельность добросовестных предпринимателей, ведущих строительство за счет собственного капитала, не ограничивается. Если застройщик полностью завершил строительство дома за свой счет, за ним сохраняется право продавать готовые квартиры покупателям напрямую на основе рассрочки.
Как вы считаете, повлияет ли система эскроу на цены на новое жилье или безопасность граждан важнее любых расходов? Выскажите свое мнение в комментариях.
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