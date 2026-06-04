Диего Симеоне хочет привести Мэйсона Гринвуда в Атлетико Мадрид

Главный тренер «Атлетико Мадрид» Диего Симеоне определил Мэйсона Гринвуда в качестве главной цели для усиления линии атаки. Испанский гранд планирует серьезные изменения в нападении, и Симеоне считает английского форварда «идеальным нападающим» для своей тактической системы. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Гринвуд в прошлом сезоне выступал на правах аренды за «Хетафе», где доказал свою способность адаптироваться к условиям Ла Лиги. Сейчас 24-летний футболист, блистающий в составе «Марселя» и конкурирующий с ПСЖ и другими грандами, продолжает впечатлять тренерский штаб «Атлетико Мадрид» своей скоростью и точными ударами.

Клуб «Марсель» не намерен легко расставаться со своей звездой. По сообщениям, французский клуб установил ценник в 100 миллионов евро за футболиста, который во всех турнирах забил 26 голов и отдал 11 результативных передач. Спортивный директор «Марселя» Грегори Лоренци заявил, что клуб готов рассмотреть выгодное предложение.

Осуществление этой трансферной сделки во многом зависит от судьбы Хулиана Альвареса. Хотя руководство «Атлетико Мадрид» опровергает слухи о переходе аргентинского нападающего в «Барселону», в случае получения крупного предложения по Альваресу вырученные средства могут быть направлены на трансфер Гринвуда.

Пока цена в 100 миллионов евро остается главным препятствием для «Атлетико Мадрид». Однако Симеоне подчеркивает необходимость обновления линии атаки, и ожидается, что трансфер Мэйсона Гринвуда станет одной из самых громких сделок летнего трансферного окна.