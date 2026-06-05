Президент «Наполи» пригрозил продать Кевина Де Брёйне и Ромелу Лукаку

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис вынес жесткое предупреждение звездным футболистам команды. Глава клуба намекнул, что любой игрок, вступивший в конфликт с бывшим тренером Антонио Конте и открыто выражавший недовольство, включая Кевина Де Брёйне и Ромелу Лукаку, может покинуть команду. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Ситуация вокруг стадиона «Диего Армандо Марадона» обострилась после того, как Кевин Де Брёйне открыто отпраздновал уход тренера. Бельгийский полузащитник, перешедший в клуб свободным агентом из «Манчестер Сити» в прошлом году, не смог проявить себя в дебютном сезоне в Италии из-за травм и тактических разногласий. Де Лаурентис на пресс-конференции подчеркнул, что двери открыты для всех, кто недоволен курсом клуба.

«Они делали различные заявления, исходя из своей точки зрения. Посмотрим, что новый тренер думает по этому поводу. Если кто-то должен уйти, он уйдет. В чем проблема? В мире очень много футболистов», — заявил президент «Наполи», которого также называют киномагнатом.

В своем интервью Кевин Де Брёйне признал, что тактика 4-5-1 и сверхоборонительный стиль, применяемые Антонио Конте, не соответствовали его взглядам. По его словам, клуб не продемонстрировал обещанный атакующий футбол. В то же время другая звезда команды, Ромелу Лукаку, оказался в центре дисциплинарных проблем. Он был оштрафован на 150 тысяч евро за неподчинение указаниям клуба во время восстановления от травмы в расположении сборной Бельгии.

По сообщениям, руководство «Наполи» готово продать Ромелу Лукаку в клубы Саудовской Аравии или Турции за 10 миллионов евро. Ситуация для сторонника атакующего футбола Кевина Де Брёйне может еще более усложниться на фоне ожидаемого прихода Массимилиано Аллегри, который также предпочитает прагматичный стиль.