«Ливерпуль» объявил имя нового главного тренера: кто займет место Арне Слота?

·96·Спорт
«Ливерпуль» объявил имя нового главного тренера: кто займет место Арне Слота?

«Ливерпуль» нашел подходящего кандидата на пост главного тренера, освободившийся после ухода Арне Слота, и положил конец всем слухам. Многократный чемпион Англии достиг соглашения с Антони Ираолой, который находился в сфере интересов «Байера». Ожидается, что вслед за этим назначением в мерсисайдский клуб перейдет игрок сборной Германии Флориан Вирц. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Спустя пять дней после прощания с Арне Слотом «красные» официально объявили о назначении 43-летнего баскского специалиста. Ранее было подтверждено, что Ираола покинет «Борнмут», своего соперника по Английской Премьер-лиге. «Я очень рад. «Ливерпуль» — один из величайших клубов мира. Не нужно долго раздумывать, чтобы приехать сюда», — заявил Ираола в официальном заявлении клуба.

Его предшественник Арне Слот пришел на место Юргена Клоппа летом 2024 года. Он привел команду к 20-му чемпионскому титулу, но покинул свой пост после того, как во втором сезоне завершил Английскую Премьер-лигу на пятом месте. Из-за настойчивого интереса «Ливерпуля» «Байер» был вынужден изменить свои планы.

Антони Ираола показал отличные результаты в «Борнмуте», несмотря на ограниченные ресурсы. Он поднял команду на шестое место в турнирной таблице, всего на одну строчку ниже «Ливерпуля». Его привлекательный и быстрый стиль футбола произвел большое впечатление на руководство мерсисайдцев.

ЛиверпульАнглийская Премьер-лигаАнтони ИраолаТрансферыФутбол
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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