Алексис Мак Аллистер: Такого футболиста, как Лионель Месси, больше не родится

·63·Спорт
Алексис Мак Аллистер: Такого футболиста, как Лионель Месси, больше не родится

Полузащитник сборной Аргентины и «Ливерпуля» Алексис Мак Аллистер искренне высказался о своем одноклубнике Лионеле Месси. По его словам, повторить действия восьмикратного обладателя «Золотого мяча» на поле или чему-то у него научиться практически невозможно, так как талант Месси — это уникальное явление, данное природой. Об этом сообщает Goal.com .

После матча против Алжира в рамках квалификации к чемпионату мира, завершившегося победой со счетом 3:0, Мак Аллистер остановился на игре капитана. В этой встрече Лионель Месси оформил хет-трик, внеся огромный вклад в успех команды. По мнению Мак Аллистера, то, что Месси делает на поле, не укладывается в логику обычного человека.

«Я наслаждаюсь игрой с Лео, такого футболиста больше никогда не родится. Находиться рядом с ним и наблюдать за тем, что он делает — это совершенно иные эмоции. То, что он исполняет, не является нормой. Я просто пользуюсь ситуацией и восхищаюсь им», — отметил звезда «Ливерпуля» в интервью изданию Goal.com.

Чему нельзя научиться у Месси?

По мнению Мак Аллистера, освоить техническое мастерство Месси невозможно. «Учиться у него чему-то очень сложно. Потому что вы можете представить в голове то, что он делает, но никогда не сможете исполнить это так же. Я больше учусь у него человеческим качествам — тому, насколько скромным может быть такой великий человек», — говорит полузащитник.

В первом голе в матче с Алжиром Мак Аллистер своим умным действием открыл путь Месси. Он намеренно пропустил сильный пас Родриго де Пауля, и мяч оказался в удобной точке у Месси. Футболист так объяснил эту ситуацию: «Пас был слишком сильным, и я сразу понял, что этот мяч не мне. Я видел, что Лео находится сзади, и оставил мяч ему».

Эта победа позволила Лионелю Месси обновить еще ряд рекордов. Участвуя в своем шестом чемпионате мира, он сравнялся с Мирославом Клозе по количеству побед (17 побед). Также он приблизился к лучшему показателю в истории турнира по количеству забитых голов.

Сборная Аргентины проведет следующие матчи в своей группе против сборных Австрии и Иордании. «Альбиселесте» стремится стать первой командой после сборной Бразилии 1962 года, которая дважды подряд защитит титул чемпиона мира. В текущей спортивной форме Лионель Месси остается главным оружием команды в достижении этой цели.

Лионель МессиАргентинаАлексис Мак АллистерЧемпионат мираФутбол
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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