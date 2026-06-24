Сможет ли Лионель Месси сыграть на ЧМ-2030 и перейти в АПЛ

·53·Спорт
Сможет ли Лионель Месси сыграть на ЧМ-2030 и перейти в АПЛ

Живая легенда футбола Лионель Месси продолжает удивлять болельщиков и экспертов, сохраняя свою невероятную спортивную форму. По мнению бывшего нападающего сборной Англии Гэбби Агбонлахора, аргентинская звезда не только продолжит играть на высоком уровне, но и сможет выйти на поле на следующем чемпионате мира в возрасте 43 лет. Об этом сообщает издание Goal.com. Об этом Goal.com сообщает в материале.

В интервью в эфире талкСПОРТ Агбонлахор остановился на феноменальном таланте Месси, отметив, что если тот перейдет в английскую Премьер-лигу, то сможет вывести любую команду на чемпионский уровень. В частности, он проанализировал «фактор Месси» на примере своего бывшего клуба — «Астон Виллы». По его словам, если Лионель Месси присоединится к составу, команда будет способна победить даже в Лиге чемпионов.

Премьер-лига и европейские вершины

«Если «Астон Вилла» подпишет Месси, команда станет победителем английской Премьер-лиги и Лиги чемпионов. Я в этом не сомневаюсь», — говорит Агбонлахор. Столь смелые высказывания эксперта прозвучали после отличного старта Месси в крупном турнире в Северной Америке. Напомним, Лионель Месси стал самым возрастным футболистом, оформившим хет-трик в истории ЧМ, и является абсолютным рекордсменом, доведя количество своих голов на турнирах до 18.

Хотя Лионель Месси сейчас находится на пороге 39-летия, его действия на поле и способность управлять игрой не диминишед. По мнению Агбонлахора, хотя многие считают этот турнир последним крупным соревнованием для Месси, на самом деле он может принять участие и в юбилейном чемпионате мира 2030 года.

Уважение болельщиков и исторические результаты

Вспоминая чемпионат мира в Катаре, Агбонлахор сказал, что каждое движение Месси на поле для болельщиков было подобно незабываемому 90-минутному концерту. Бесконечная любовь аргентинских фанатов к своему капитану и голы Месси в шести матчах подряд свидетельствуют о том, что он до сих пор остается лучшим игроком мира.

В настоящее время Лионель Месси остается ключевой фигурой не только для своего клуба, но и для национальной сборной. Прогнозы о том, что он будет играть на зеленом газоне и в 43 года, вызывают бурные дискуссии в футбольном сообществе. Если это произойдет, Месси еще больше укрепит свое имя как один из игроков с самой долгой и успешной карьерой в истории футбола.

Лионель МессиЧемпионат мираАстон ВиллаФутболРекорд
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Nodirbek Razzokov
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