Мировой гигант в сфере энергетики компания Shell объявила о проекте Трипле10 Чалленге, направленном на революцию в сегменте малогабаритных электромобилей. Эта концепция предлагает совершенно новый подход к повышению эффективности, сокращению времени зарядки и снижению воздействия на окружающую среду. Основная цель проекта — сделать электромобили более привлекательными для массового рынка с помощью современных технологий. Об этом сообщает Autocar.ко.ук сообщение сообщает.

Название проекта Трипле10 отсылает к трем основным целям: зарядка за 10 минут на стандартной станции мощностью 175 кВт, запас хода 10 км на каждый кВт·ч энергии, а также ограничение выбросов углекислого газа до 10 тонн за весь жизненный цикл автомобиля. Эти показатели значительно выше возможностей многих массовых электромобилей, существующих на сегодняшний день.

Аккумулятор с погружением в жидкость и терморегулирование

Самым важным технологическим новшеством концепции является специальная аккумуляторная система, разработанная совместно с инженерной фирмой РМЛ. Если в традиционных электромобилях охлаждающая жидкость проходит через трубки над модулями батареи, то в системе Shell цилиндрические элементы помещены непосредственно в диэлектрическую (непроводящую ток) жидкость. Этот метод позволяет гораздо эффективнее охлаждать ячейки аккумулятора.

По словам специалиста Shell Тоби Рокстроу, большинство современных электромобилей могут принимать мощность 300 кВт лишь в течение короткого времени. При перегреве батареи система вынуждена снижать мощность. В системе Трипле10 термические ограничения устранены, что позволяет аккумулятору сохранять максимальную скорость на протяжении всего процесса зарядки.

Сообщается, что батарея емкостью 32 кВт·ч способна полностью принимать мощность 175 кВт. В результате для зарядки автомобиля с 10% до 80% требуется всего 10 минут. Этот показатель максимально приближен к времени заправки автомобилей с двигателем внутреннего сгорания.

Гармония эффективности и легкости

Качественная система охлаждения не только ускоряет зарядку, но и повышает эффективность рекуперативного торможения (возврат энергии при торможении). Согласно данным Shell, рост эффективности открывает путь к использованию более компактных и легких батарей. Это, в свою очередь, снижает общий вес автомобиля и его стоимость.

В то время как на рынке Узбекистана набирают популярность электромобили BYD и других китайских брендов, подобные технологические решения от таких компаний, как Shell, могут в будущем полностью изменить сегмент компактных и доступных городских автомобилей. Возможность проезда больших расстояний с маленькой батареей также снизит нагрузку на инфраструктуру.

В заключение можно сказать, что проект Трипле10 Чалленге предполагает превращение электромобилей из простого средства передвижения в высокотехнологичный продукт с рациональным использованием ресурсов. По сообщению иксбт.ком, ожидается, что эти технологии вскоре будут внедрены в серийное производство.