Реал Мадрид не сможет заработать 50 миллионов евро на трансфере Нико Паса

·52·Спорт
Реал Мадрид не сможет заработать 50 миллионов евро на трансфере Нико Паса

Мадридский «Реал Мадрид» будет вынужден отказаться от плана получить крупную финансовую выгоду, выкупив своего воспитанника Нико Паса и сразу же продав его. Испанский гранд намеревался воспользоваться правом обратного выкупа талантливого аргентинского плеймейкера за 10 миллионов евро, чтобы перепродать его этим же летом за 60 миллионов евро. Однако ограничения в правилах трансферов делают эту схему невозможной. Об этом сообщает Goal.com сообщает издание.

21-летний Нико Пас, проводящий великолепный сезон в итальянском «Комо», стал одним из самых востребованных молодых талантов Европы. В то время как его игра привлекла внимание многих грандов, президент «Реал Мадрида» Флорентино Перес хотел применить стратегию «купить дешево, продать дорого». По информации Goal.com, трансферный регламент устанавливает строгие требования к регистрации футболиста дважды в течение одного сезона.

Правила трансферов и временные ограничения

По объяснению известного журналиста Хосе Феликса Диаса, «Реал Мадрид» не может выкупить Нико Паса в летнее трансферное окно и продать его в другой клуб в рамках того же окна. Согласно правилам, после регистрации футболиста в новом клубе должно пройти не менее 12 недель. Это означает, что трансфер возможен только после открытия зимнего рынка в январе.

Этот юридический барьер осложнил планы мадридского клуба. В распоряжении Жозе Моуринью, который сейчас возглавляет команду, есть такие сильные полузащитники, как Джуд Беллингем и недавно пришедший Бернардо Силва. В таких условиях гарантировать Нико Пасу место в основном составе и достаточную игровую практику практически невозможно.

Разговор с Моуринью и будущее футболиста

Сообщается, что Жозе Моуринью лично беседовал с Нико Пасом о его роли в команде. Однако «Спекиал Оне» не смог пообещать молодому игроку то же игровое время, которое тот получает в «Комо» под руководством Сеска Фабрегаса. Кроме того, работа «Реал Мадрида» над трансфером звезды «Челси» Энцо Фернандеса еще больше снижает шансы Паса на попадание в основу.

В настоящее время к Нико Пасу проявляют серьезный интерес клубы английской Премьер-лиги, в частности лондонский «Арсенал». Несмотря на это, сам футболист предпочитает остаться в Италии. Он установил близкие отношения с Сеском Фабрегасом и доволен своим ростом под его руководством. Основная цель Паса — дебютировать в Лиге чемпионов в следующем сезоне вместе с «Комо».

Таким образом, «Реал Мадриду» придется оставить надежды на чистую прибыль в 50 миллионов евро от продажи Нико Паса как минимум до зимы. За это время рыночная стоимость футболиста может как вырасти, так и упасть, что создает определенные риски для клуба.

Реал МадридНико ПасТрансферКомоФутбол
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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