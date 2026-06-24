Реал Мадрид не сможет заработать 50 миллионов евро на трансфере Нико Паса

Мадридский «Реал Мадрид» будет вынужден отказаться от плана получить крупную финансовую выгоду, выкупив своего воспитанника Нико Паса и сразу же продав его. Испанский гранд намеревался воспользоваться правом обратного выкупа талантливого аргентинского плеймейкера за 10 миллионов евро, чтобы перепродать его этим же летом за 60 миллионов евро. Однако ограничения в правилах трансферов делают эту схему невозможной. Об этом сообщает Goal.com сообщает издание.

21-летний Нико Пас, проводящий великолепный сезон в итальянском «Комо», стал одним из самых востребованных молодых талантов Европы. В то время как его игра привлекла внимание многих грандов, президент «Реал Мадрида» Флорентино Перес хотел применить стратегию «купить дешево, продать дорого». По информации Goal.com, трансферный регламент устанавливает строгие требования к регистрации футболиста дважды в течение одного сезона.

Правила трансферов и временные ограничения

По объяснению известного журналиста Хосе Феликса Диаса, «Реал Мадрид» не может выкупить Нико Паса в летнее трансферное окно и продать его в другой клуб в рамках того же окна. Согласно правилам, после регистрации футболиста в новом клубе должно пройти не менее 12 недель. Это означает, что трансфер возможен только после открытия зимнего рынка в январе.

Этот юридический барьер осложнил планы мадридского клуба. В распоряжении Жозе Моуринью, который сейчас возглавляет команду, есть такие сильные полузащитники, как Джуд Беллингем и недавно пришедший Бернардо Силва. В таких условиях гарантировать Нико Пасу место в основном составе и достаточную игровую практику практически невозможно.

Разговор с Моуринью и будущее футболиста

Сообщается, что Жозе Моуринью лично беседовал с Нико Пасом о его роли в команде. Однако «Спекиал Оне» не смог пообещать молодому игроку то же игровое время, которое тот получает в «Комо» под руководством Сеска Фабрегаса. Кроме того, работа «Реал Мадрида» над трансфером звезды «Челси» Энцо Фернандеса еще больше снижает шансы Паса на попадание в основу.

В настоящее время к Нико Пасу проявляют серьезный интерес клубы английской Премьер-лиги, в частности лондонский «Арсенал». Несмотря на это, сам футболист предпочитает остаться в Италии. Он установил близкие отношения с Сеском Фабрегасом и доволен своим ростом под его руководством. Основная цель Паса — дебютировать в Лиге чемпионов в следующем сезоне вместе с «Комо».

Таким образом, «Реал Мадриду» придется оставить надежды на чистую прибыль в 50 миллионов евро от продажи Нико Паса как минимум до зимы. За это время рыночная стоимость футболиста может как вырасти, так и упасть, что создает определенные риски для клуба.