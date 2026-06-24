Роберто Мартинес: Очень доволен результатом

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес поделился своими мыслями после разгромной победы со счетом 5:0 над Узбекистаном во втором туре группового этапа ЧМ-2026.

В первом туре Португалия сыграла вничью 1:1 с Демократической Республикой Конго. По словам Мартинеса, тот неожиданный результат положительно повлиял на настрой команды перед следующим матчем.

«Мы видели, какая реакция была сегодня в раздевалке. Иногда ситуации, подобные первой игре, необходимы, чтобы двигаться вперед по турниру», — заявил португальский специалист в интервью на официальном сайте ФИФА.

Главный тренер отметил, что в матче против Узбекистана на поле вышла более зрелая, дисциплинированная и высокомотивированная команда.

«Мы увидели команду с той же дисциплиной и настроем, но ставшую более зрелой, ведь это была уже не первая игра. Я очень доволен результатом», — подчеркнул Мартинес.

Португалия перехватила инициативу с первых минут встречи и забила три мяча в ворота Узбекистана уже в первом тайме. Продолжив давление и после перерыва, европейцы уверенно одержали победу со счетом 5:0.

После этого результата Португалия набрала четыре очка в двух матчах и возглавила свою группу.

Подопечные Роберто Мартинеса теперь приступят к подготовке к матчу последнего тура группового этапа. Команда намерена добиться положительного результата в этой игре и выйти в стадию плей-офф.