Проблема NVIDIA GeForce RTX 5090: новые видеокарты продолжают плавиться

Шумиха вокруг GeForce RTX 5090, считающегося новейшим и самым мощным графическим процессором компании NVIDIA, теперь связана не с его производительностью, а с серьезными техническими недостатками. В видеокартах, недавно вышедших на рынок, участились случаи плавления 16-контактного разъема питания 12V-2x6. Об этом сообщает Ixbt.com.

Очередная серьезная неисправность произошла не у обычного пользователя, а в редакции авторитетного издания Club386. По сообщению Ixbt.com, в процессе тестирования разъем питания видеокарты GeForce RTX 5090 Founders Edition полностью вышел из строя из-за перегрева. Самое печальное, что на этот раз пострадали не только видеокарта и кабель, но и сам блок питания.

Инцидент в редакции и технические детали

Журналисты Club386 подчеркивают, что при сборке системы они не допустили никаких ошибок. Видеокарта была подключена напрямую стандартным кабелем 12V-2x6 к блоку питания Be Quiet Dark Power 13 мощностью 1000 Вт. Несмотря на то, что никакие дополнительные переходники или адаптеры не использовались, под высокой нагрузкой разъем расплавился, выведя из строя и соответствующий порт в блоке питания.

После этого случая компания NVIDIA заменила видеокарту по гарантии. Однако представители издания заявили, что наличие такой фундаментальной проблемы в столь дорогом и высокотехнологичном устройстве недопустимо. По их мнению, конструкция нового 16-контактного стандарта все еще не полностью соответствует требованиям безопасности.

Является ли проблема системной?

Это не первый случай, связанный с GeForce RTX 5090. Ранее известный техноблогер Daniel Owen также сообщал о подобной проблеме. В его случае использовался специальный адаптер, преобразующий четыре 8-pin разъема в один 12V-2x6. Club386 и другие эксперты призывают NVIDIA открыто признать недостатки этого разъема и разработать более безопасное решение.

В то время как на рынке Узбекистана растет спрос на высокопроизводительные компьютерные компоненты, подобные новости должны стать предупреждением для местных геймеров и профессиональных монтажеров. При установке устройств с очень высоким энергопотреблением, таких как GeForce RTX 5090, рекомендуется обратить особое внимание на то, чтобы кабель был плотно вставлен до конца и не имел резких изгибов.

На данный момент NVIDIA не сделала официального заявления по этим проблемам, однако доверие пользователей к стандарту 12V-2x6 продолжает падать. Если компания в ближайшее время не найдет причину проблемы и не устранит ее, это может серьезно ударить по продажам флагманских видеокарт и репутации бренда.