МоЭнгаге видит будущее маркетинга в миллионах АИ-агентов
Индийская компания МоЭнгаге, лидер в области программного обеспечения для взаимодействия с клиентами, объявила о приобретении стартапа Аампе, базирующегося в Сан-Франциско. Ожидается, что эта сделка произведет революцию в сфере маркетинга, так как компания верит, что фундаментом будущего станут автономные АИ-агенты, принимающие решения для каждого отдельного клиента. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает в новости.
Хотя финансовые детали сделки официально не разглашаются, по данным источников TechCrunch, знакомых с ситуацией, эта сделка с оплатой наличными оценивается в десятки миллионов долларов. Основанный в 2020 году стартап Аампе разрабатывает ПО, которое закрепляет персонального АИ-агента за каждым потребителем. Это позволяет брендам отказаться от традиционной сегментации аудитории и правил кампаний, адаптируя сообщения под индивидуальное поведение пользователя.
Новая эра искусственного интеллекта в маркетингеВ настоящее время разработчики ПО вступили в гонку по более глубокой интеграции искусственного интеллекта в корпоративные приложения. Теперь AI не ограничивается простым созданием контента или помощью сотрудникам, а переходит на уровень принятия автономных решений. В маркетинге это означает, что АИ-агент сам решает, какому клиенту, когда и какое сообщение отправить.
По словам сооснователя и генерального директора МоЭнгаге Равитеджи Додды, Аампе за прошлый год удалось увеличить свой годовой повторяющийся доход на 150%. Стартап имеет более 30 крупных клиентов в США, Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Ожидается, что это приобретение даст МоЭнгаге преимущество в конкуренции с такими гигантами, как Salesforce и Adobe.
В то время как на рынке Узбекистана также растет спрос на цифровой маркетинг и автоматизацию взаимодействия с клиентами, подобные глобальные технологические объединения имеют важное значение и для местных компаний. Крупные предприятия, использующие такие платформы, как Salesforce Маркетинг Cloud и Adobe Экспериенке Cloud, теперь ощущают потребность в более гибких и интеллектуальных решениях.
Стратегия конкуренции и расширенияРавитеджа Додда подчеркнул, что значительная часть роста МоЭнгаге происходит за счет корпоративных клиентов, которые отказываются от платформ Salesforce и Adobe в пользу их сервисов. Недавно компания подписала контракты на несколько миллионов долларов с клиентами, перешедшими из системы Salesforce. Технология Аампе может еще больше ускорить этот процесс.
Технологией Аампе в настоящее время пользуются следующие известные бренды:
- Свиггй (сервис доставки еды);
- Граб (гигант в сфере транспорта и логистики);
- Таксфикс (финтех-платформа).
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