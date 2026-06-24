Superhuman приобрела стартап GPTZero, специализирующийся на определении текстов ИИ

Компания Superhuman, лидер в области сервисов электронной почты и редактирования текстов, объявила о приобретении стартапа GPTZero — одного из самых популярных в мире сервисов по определению контента, созданного искусственным интеллектом. Эта сделка свидетельствует о том, что конкуренция в цифровом мире в области разграничения человеческого труда и продуктов нейросетей вышла на новый уровень. Об этом сообщает Techcrunch.com сообщает сообщается.

История проекта GPTZero отличается своей уникальностью. Стартап был основан три года назад Эдвардом Тянем, выпускником Принстонского университета. Проект, который начинался как обычная дипломная работа, за короткое время превратился в крупную платформу глобального масштаба. По данным издания Business Insider, на сегодняшний день GPTZero имеет более 19 миллионов зарегистрированных пользователей.

Стартап также достиг значительных успехов в финансовых показателях. Годовой повторяющийся доход (ARR) компании составляет 30 миллионов долларов. Эдвард Тянь и его сооснователь Алекс Цуй за время своей деятельности привлекли в общей сложности 13,5 миллионов долларов инвестиций от крупных венчурных фондов, таких как Uncork Capital и Footwork. Было объявлено, что к 2024 году проект стал полностью прибыльным.

Конкуренция и стратегические цели

Интересно, что в составе Superhuman (платформы, которая в прошлом году была приобретена Grammarly и прошла ребрендинг под этим именем) уже существовал инструмент для определения ИИ. Однако руководство компании решило расширить свои возможности, купив такого сильного конкурента, как GPTZero. Представители компании объясняют эту покупку принципом «два AI-детектора лучше, чем один».

GPTZero в основном фокусируется на определении «ИИ-мусора» (AI slop) в текстах и защите авторства человека. Инструмент Grammarly же больше помогает студентам редактировать свои тексты и уменьшать вероятность того, что они будут выглядеть написанными искусственным интеллектом. Теперь эти два подхода объединятся в единой экосистеме.

Эта новость имеет актуальное значение и для пользователей из Узбекистана, а также для представителей сферы образования. В то время как количество академических работ и статей, написанных с помощью ChatGPT и других нейросетей, растет, дальнейшее совершенствование таких инструментов, как GPTZero, станет важным средством проверки оригинальности контента. Хотя окончательная стоимость сделки пока не разглашается, она оценивается как одна из самых значимых покупок на технологическом рынке в этом году.