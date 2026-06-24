Лионель Месси обновил мировой рекорд: Антонела Роккуццо отреагировала на успех супруга

·2·Спорт
Лионель Месси обновил мировой рекорд: Антонела Роккуццо отреагировала на успех супруга

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира, установив очередной грандиозный результат в мире футбола. В матче против Австрии, прошедшем в Далласе, Месси оформил дубль, доведя количество своих голов на турнире до 18 и обновив рекорд легендарного немецкого нападающего Мирослава Клозе. Об этом сообщает Goal.com сообщает издание.

Супруга футболиста, Антонела Роккуццо, наблюдавшая за этими историческими моментами прямо со стадиона, не скрывала своего волнения в социальных сетях. Она поделилась фотографией с детьми — Тьяго, Матео и Чиро, отметив, что гордится успехом Месси. По сообщению Goal.com, все сыновья поддерживали сборную Аргентины, одетые в форму с символичным 10-м номером отца.

Исторический рекорд и драматичный матч

Игра началась для Лионеля Месси с неожиданной неудачи. На 8-й минуте встречи Месси ошибся при исполнении пенальти, назначенного судьей, и отправил мяч выше ворот. Это стало его третьим в истории чемпионатов мира (не считая серий пенальти) нереализованным одиннадцатиметровым ударом в матче.

Однако опытный нападающий не пал духом и продолжил демонстрировать свое мастерство. Месси, открывший счет незадолго до конца первого тайма, на последних минутах второго тайма забил второй гол в ворота соперника, обеспечив победу своей команды со счетом 2:0. Именно эти голы позволили ему обойти Мирослава Клозе и стать абсолютным рекордсменом.

Радость семьи и следующий этап

Антонела Роккуццо поделилась своими эмоциями на странице в Instagram: «Для меня большая честь видеть, как ты снова и снова творишь историю. Люблю тебя, Лионель Месси!». Эта победа позволила Аргентине занять первое место в группе J и досрочно обеспечить себе выход в плей-офф.

В послематчевом интервью Месси подчеркнул, что досрочный выход из группы был важен для команды, так как это дает спокойствие перед последним туром. Действующие чемпионы мира уверенно шагают к защите своего титула, а Месси по-прежнему остается главной движущей силой команды.

Лионель МессиАргентинаЧемпионат мираРекордАнтонела Роккуццо
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Роберто Мартинес: Очень доволен результатомРоберто Мартинес: Очень доволен результатомСегодня, 02:04Фабио Каннаваро: Несмотря на тяжелое поражение, я горжусь своей командойФабио Каннаваро: Несмотря на тяжелое поражение, я горжусь своей командойСегодня, 02:01Криштиану Роналду установил исторический рекорд: Португалия разгромила УзбекистанКриштиану Роналду установил исторический рекорд: Португалия разгромила УзбекистанСегодня, 01:59Что Криштиану Роналду сказал после матча против УзбекистанаЧто Криштиану Роналду сказал после матча против УзбекистанаСегодня, 01:56Как ВхоСкоред оценил футболистов Португалии и Узбекистана?Как ВхоСкоред оценил футболистов Португалии и Узбекистана?Сегодня, 01:54Джуд Беллингем побил рекорд Уэйна Руни в сборной АнглииДжуд Беллингем побил рекорд Уэйна Руни в сборной АнглииСегодня, 01:36
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Известный экстрасенс предсказал победителя будущего чемпионата мира
Известный экстрасенс предсказал победителя будущего чемпионата мира
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
Криштиану Роналду сделал заявление перед матчем с Узбекистаном
Криштиану Роналду сделал заявление перед матчем с Узбекистаном
Неожиданный прогноз российских экспертов на матч Узбекистан – Колумбия
Неожиданный прогноз российских экспертов на матч Узбекистан – Колумбия
Юные футболисты из Узбекистана стали чемпионами мира в Варшаве
Юные футболисты из Узбекистана стали чемпионами мира в Варшаве
«Манчестер Сити» опубликовал пост, посвященный Хусанову и Узбекистану
«Манчестер Сити» опубликовал пост, посвященный Хусанову и Узбекистану
«Ливерпуль» взял Аббосбека Файзуллаева на карандаш
«Ливерпуль» взял Аббосбека Файзуллаева на карандаш
Центральная Азия объединяется ради сборной Узбекистана
Центральная Азия объединяется ради сборной Узбекистана