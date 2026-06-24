Лионель Месси обновил мировой рекорд: Антонела Роккуццо отреагировала на успех супруга

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира, установив очередной грандиозный результат в мире футбола. В матче против Австрии, прошедшем в Далласе, Месси оформил дубль, доведя количество своих голов на турнире до 18 и обновив рекорд легендарного немецкого нападающего Мирослава Клозе. Об этом сообщает Goal.com сообщает издание.

Супруга футболиста, Антонела Роккуццо, наблюдавшая за этими историческими моментами прямо со стадиона, не скрывала своего волнения в социальных сетях. Она поделилась фотографией с детьми — Тьяго, Матео и Чиро, отметив, что гордится успехом Месси. По сообщению Goal.com, все сыновья поддерживали сборную Аргентины, одетые в форму с символичным 10-м номером отца.

Исторический рекорд и драматичный матч

Игра началась для Лионеля Месси с неожиданной неудачи. На 8-й минуте встречи Месси ошибся при исполнении пенальти, назначенного судьей, и отправил мяч выше ворот. Это стало его третьим в истории чемпионатов мира (не считая серий пенальти) нереализованным одиннадцатиметровым ударом в матче.

Однако опытный нападающий не пал духом и продолжил демонстрировать свое мастерство. Месси, открывший счет незадолго до конца первого тайма, на последних минутах второго тайма забил второй гол в ворота соперника, обеспечив победу своей команды со счетом 2:0. Именно эти голы позволили ему обойти Мирослава Клозе и стать абсолютным рекордсменом.

Радость семьи и следующий этап

Антонела Роккуццо поделилась своими эмоциями на странице в Instagram: «Для меня большая честь видеть, как ты снова и снова творишь историю. Люблю тебя, Лионель Месси!». Эта победа позволила Аргентине занять первое место в группе J и досрочно обеспечить себе выход в плей-офф.

В послематчевом интервью Месси подчеркнул, что досрочный выход из группы был важен для команды, так как это дает спокойствие перед последним туром. Действующие чемпионы мира уверенно шагают к защите своего титула, а Месси по-прежнему остается главной движущей силой команды.