Война экспресс-доставки в Индии: конкуренция Flipkart и Amazon вышла на новый уровень

На рынке электронной коммерции Индии направление «быстрой коммерции» (quick-commerce) стало новым и ожесточенным полем битвы. Компания Flipkart, принадлежащая Walmart, объявила о создании сети из 1000 микро-логистических центров в рамках своего сервиса Minutes. Эти стратегические склады позволяют доставлять заказы клиентам за несколько минут, и компания конкурирует по этому показателю с такими глобальными гигантами, как Amazon. Об этом сообщает Techcrunch.com сообщает дает.

По словам представителей Flipkart, к концу 2026 года планируется увеличить число таких микро-центров до 1500. Согласно аналитическим данным Jefferies, ожидается, что Flipkart займет второе место в Индии по этому показателю после компании Blinkit. Blinkit в настоящее время лидирует на рынке с 2243 центрами. Кроме того, местные стартапы, такие как Zepto и Swiggy Instamart, также стремительно расширяют свою инфраструктуру.

Растет спрос на электронику и средства красоты

Этот вид услуг, который изначально начинался только с экспресс-доставки продуктов питания, теперь расширяется. Руководитель Flipkart Minutes Кунал Гупта в интервью изданию TechCrunch отметил, что клиенты теперь предпочитают получать не только молоко или хлеб, но и электронику, косметику и средства личной гигиены за несколько минут. Объем заказов на платформе вырос на 400% по сравнению с прошлым годом.

Amazon также не намерен оставаться позади в этой гонке. Компания планирует развернуть свой сервис Amazon Now в 100 городах и увеличить число микро-центров до более чем 1000. По данным Amazon, 70% новых участников Prime приходят именно из малых и средних городов. Это свидетельствует о том, что экспресс-доставка становится нормой не только для крупных мегаполисов, но и для всей страны.

Flipkart в настоящее время охватывает более 130 городов и более 8000 почтовых индексов. Интересно, что самые высокие темпы роста (более 4000%) наблюдаются именно в отдаленных регионах. В таких городах, как Патна, Гувахати и Силигури, недавно открытые центры выходят на свою мощность гораздо быстрее, чем ожидалось. Это показывает, что культура потребления индийцев коренным образом меняется.

Влияние конкуренции на потребителей

Столь агрессивное расширение на рынке быстрой коммерции приводит к ряду важных изменений:

время доставки сокращается до 10–20 минут;

ассортимент товаров расширяется за счет бытовой техники и одежды;

для снижения логистических затрат внедряются AI и автоматизированные системы;

в малых городах развивается современная инфраструктура розничной торговли.

По мнению экспертов, эта конкуренция между Walmart и Amazon превратила Индию в один из самых быстрорастущих рынков электронной коммерции в мире. Активность местных игроков также способствует снижению цен и повышению качества обслуживания. Ожидается, что миллиардные инвестиции в инфраструктуру в ближайшие два года полностью изменят ландшафт розничной торговли Индии.