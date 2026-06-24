Почему Килиан Мбаппе празднует голы, играя на флейте? Секрет, связанный с Корденом

·4·Спорт
Почему Килиан Мбаппе празднует голы, играя на флейте? Секрет, связанный с Корденом

Капитан сборной Франции и нападающий «Реал Мадрида» Килиан Мбаппе на чемпионате мира 2026 года привлекает всеобщее внимание не только своей результативной игрой, но и неожиданным новым стилем празднования голов. Звезда, которая долгие годы привыкла скрещивать руки на груди, теперь имитирует игру на воображаемой флейте. За этим изменением стоит забавная история, связанная с известным телеведущим Джеймсом Корденом. Об этом сообщает Goal.com, сообщает издание.

История этого музыкального празднования восходит к визиту Мбаппе в шоу «After Hours» Джеймса Кордена перед началом турнира. В ходе программы звезда «Реал Мадрида» рассказал, что в детстве родители направляли его в разные сферы искусства, включая изучение музыкальных инструментов, чтобы он рос всесторонне развитым человеком. Мбаппе признался, что в детстве пытался научиться играть на флейте.

Сделка с Джеймсом Корденом

Во время беседы Джеймс Корден воспользовался ситуацией и сделал нападающему оригинальное предложение. Он предложил Мбаппе отпраздновать свой первый гол в турнире, имитируя игру на воображаемой флейте. Корден даже показал, как это нужно делать, и взял с футболиста обещание. По данным Goal.com, Мбаппе серьезно отнесся к этому шуточному соглашению и решил реализовать его на мировой арене.

В дебютном матче Франции в группе I против Сенегала (3:1) Мбаппе оформил дубль. Забив первый гол, он отказался от своего традиционного стиля и продемонстрировал движение, имитирующее игру на флейте. Этот момент быстро стал вирусным в социальных сетях и вызвал бурные обсуждения среди болельщиков. Сам Корден не скрывал своего удивления тем, что звезда футбола сдержал обещание.

«Это было просто невероятно. Когда мы с отцом смотрели матч, он закричал: „Смотри, он играет на флейте!“ Мой телефон буквально взорвался от сообщений», — отметил британский телеведущий в интервью изданию talkSPORT. Сообщается, что сразу после игры Мбаппе отправил Кордену сообщение, подтвердив, что выполнил обещание.

По мнению экспертов, такое спокойное и склонное к шуткам настроение Мбаппе свидетельствует о прекрасной атмосфере внутри сборной Франции. После поражения в финале 2022 года «трехцветные» выглядят как никогда близко к возвращению чемпионского титула. Мбаппе же продолжает демонстрировать уверенность не только как лидер на поле, но и как главная звезда команды.

Килиан МбаппеРеал МадридДжеймс КорденЧемпионат мираФранция
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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