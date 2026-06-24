Сборная Англии сыграла вничью с Ганой: подопечные Томаса Тухеля не смогли забить на поле в Бостоне

·40·Спорт
Сборная Англии сыграла вничью с Ганой: подопечные Томаса Тухеля не смогли забить на поле в Бостоне

На групповом этапе чемпионата мира сборная Англии встретилась с Ганой, и матч завершился неожиданной ничьей со счетом 0-0. После уверенной победы над Хорватией в первом туре болельщики ожидали от «Трех львов» более содержательной игры, однако команда под руководством Томаса Тухеля столкнулась с заметными проблемами в линии атаки. Об этом сообщает Goal.com в своем материале.

В первом тайме Англия, несмотря на владение мячом и территориальное преимущество, с трудом взламывала оборону Ганы. Полузащитник Деклан Райс не смог реализовать штрафной удар, а капитан команды Гарри Кейн постоянно блокировался защитниками соперника. По сообщению Goal.com, англичане не смогли нанести ни одного точного удара по воротам в первые 45 минут.

Во втором тайме темп игры немного изменился. Энтони Гордон и Гарри Кейн заставили поработать вратаря Ганы Бенджамина Асаре, однако эти удары не создали серьезной угрозы. Томас Тухель выпустил со скамейки запасных таких игроков, как Букайо Сака и Морган Роджерс, чтобы усилить игру, но открыть счет так и не удалось.

Давление и невезение в последние минуты

В последние пять минут матча Англия создала несколько по-настоящему голевых моментов. Удар Букайо Саки отразил голкипер, а удар головой Нико О'Райли пришелся в перекладину. Гарри Кейн, первым подоспевший к отскочившему мячу, не воспользовался удобной возможностью и отправил мяч выше ворот.

Из-за этой ничьей сборная Англии упустила возможность досрочно занять первое место в группе Л. Эксперты критикуют ведущих игроков команды, Джуда Беллингема и Энтони Гордона, за то, что они не смогли показать ожидаемый уровень игры. В частности, большое количество нереализованных моментов Гарри Кейна негативно сказалось на общем атакующем потенциале команды.

Сборная Ганы, благодаря дисциплинированной обороне, сумела отобрать одно очко у сильного соперника. Хотя английские защитники уверенно сыграли против Семеньо, сохранив ворота «сухими», вялость в атаке несколько осложнила положение команды в группе. Теперь подопечным Томаса Тухеля придется выложиться на полную в последнем туре, чтобы решить вопрос о выходе в следующий этап.

АнглияГанаЧемпионат мираГарри КейнТомас Тухель
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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